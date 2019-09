Commisso | «Stadio? Più semplice il restyling del Franchi»

Repubblica : Commisso vuole eliminare le curve dallo stadio di Firenze : Ieri il sindaco di Firenze ha detto che lo stadio si farà. O il vecchio o uno nuovo, non si sa ancora. Ma il progetto va avanti, come gli incontri con il proprietario della Fiorentin Rocco Commisso. La Fiorentina preferirebbe il restyling del Franchi proposto dall’architetto Marco Casamonti, scrive Repubblica Firenze. Casamonti è il patron dello studio Archea. Commisso ha pranzato con lui domenica. Alcune parti del Franchi sono vincolate ...

Il sindaco di Firenze : “Lo stadio si farà. Lavoriamo con Commisso per questo” : Oggi Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il patron della Fiorentina ha dichiarato più volte la sua volontà di investire sullo stadio per aumentare i ricavi e i contatti con l’amministrazione cittadina vanno in questa direzione. Lo chiarisce lo stesso sindaco: “Con i suoi collaboratori ci sentiamo ogni giorno, anche con Joe Barone e i tecnici. Come ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco ...

Fiorentina - il braccio destro di Commisso allo scoperto su seconde squadre e stadio : “Una seconda squadra in serie C? Al momento per la Fiorentina e’ importante sviluppare le proprie strutture. La ‘seconda squadra’ e’ un concetto importante a cui guarderemo per il futuro. Penso che sia importante valutare i nostri giocatori e il campionato della Lega Pro e’ un torneo molto elevato, per la Fiorentina potrebbe essere un punto molto importante”. E’ l’importante annuncio di ...

Nardella : «Commisso mi ha chiesto tempi brevi per lo stadio» : Sul nuovo stadio a Firenze «si è aperta una seconda ipotesi rispetto alla Mercafir, cioè quella di tornare al progetto 2015: evitare dunque di dover occupare tutta la Mercafir e evitare così uno spostamento del mercato. Questa è una novità perché Commisso mi ha detto di voler lasciare una cosa importante alla città, di non voler […] L'articolo Nardella: «Commisso mi ha chiesto tempi brevi per lo stadio» è stato realizzato da Calcio e ...