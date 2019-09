Colesterolo “cattivo” alto | nuove linee guida | quali sono i valori ottimali per

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Oltre 200 ricerche condotte negli ultimi 25 anni hanno portato alla conclusione che più bassidicattivo (C-LDL) più bassa è l’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari: lesulle dislipidemie presentate dalla European Society of Cardiology e dalla European Atherosclerosis Society, durante il Congresso in corso a Parigi, hanno si posriassumere con lo slogan “Lower is better“, stabilendo nuovi livelli target di C-LDL da rispettare per i pazienti definiti a rischio cardiovascolare “molto” e “”, rispettivamente <55 mg/dl e <70 mg/dl. “Lesulle dislipidemieuna conferma di quanto evidenziato dagli ultimi studi scientifici: C-LDL è il fattore causale della malattia aterosclerotica e quindi le strategie terapeutiche devono mirare ad abbassarlo il più ...

