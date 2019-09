Col nuovo governo resisterà la riforma del Coni?

M5s-Pd - il piano è "spoliticizzare" il Viminale : cosa succede Col nuovo governo : La casella più importante del "totoministri" è quella del Viminale, c'è l'ipotesi di un tecnico (Pansa o Lamorgese). Pd e...

Di Marzio annuncia : “Icardi sta svolgendo le visite mediche Col nuovo club - i dettagli del contratto” : Icardi-Psg, in arrivo l’ufficialità. Il centravanti argentino ha svolto le visite mediche con il club parigino ed ora è pronto per la firma, ecco cosa quanto riferito da Gianluca Di Marzio: “Icardi è nella sede del PSG: ha rinnovato a 7 milioni di euro con l’Inter, la stessa cifra che prevede il primo anno di contratto. In caso di riscatto, però, è previsto un adeguamento in favore del centravanti. Operazione complessiva ...

Mercato Juventus - nuovo Colpo in attacco : adesso è ufficiale! : Mercato Juventus – Nessuna uscita prevista, salvo colpi di scena, ma la Juventus nell’ultimo giorno di Mercato è comunque protagonista in entrata. I bianconeri hanno perfezionato l’acquisto di Han Kwang Song dal Cagliari. Come comunica il club con una nota ufficiale su Twitter, il nordcoreano è ufficialmente bianconero. Mercato Juventus, Han verso l’Under 23 Il classe 1998 arriva in prestito […] More

Mercato Juventus - scambio Bernardeschi-Rakitic : nuovo Colpo di scena! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “TMW” e come evidenziato da “Gianluca Di Marzio”, sarebbe saltato ufficialmente il potenziale scambio tra Barcellona e Juventus con Bernardeschi e Rakitic protagonisti. Improvvisa e forse definitiva frenata sulla trattativa. La Juventus avrebbe voluto anche un conguaglio economico e non un semplice scambio alla pari, conguaglio che il Barcellona […] More

Salvini : "Nuovo governo un monoColore PD. Porte della Lega aperte ai 5 Stelle delusi" : Matteo Salvini questa sera era alla Berghem Fest, la festa della Lega di Bergamo e ha parlato, ovviamente, del prossimo governo che dovrebbe nascere. Secondo lui sarà un monocolore PD, perché Giuseppe Conte, il vero artefice di tutto, è più vicino ai dem che ai pentastellati, che dunque sono destinati a fare da tappezzeria. Salvini ha detto:"La novità di oggi è che abbiamo scoperto che stanno costruendo un monocolore Pd al governo, dove i ...

Salvini : l'unico Collante del nuovo Governo sarà dare fastidio a Lega : Salvini: l'unico collante del nuovo Governo sarà dare fastidio a Lega."Un Governo Pd-M5S nasce per fare cosa? Lo fanno per smontare quello fatto?

Salvini : il nuovo Governo un monoColore Pd - con Conte i poteri forti : Salvini: il nuovo Governo un monocolore Pd, con Conte i poteri forti "Stanno facendo un monocolore Pd, con il M5S che sarà la tappezzeria

The New Pope - la recensione da Venezia 76 : il nuovo miraColo di Paolo Sorrentino : Venezia 76: Paolo Sorrentino, John Malkovich e Jude Law presentano The New Pope Paolo Sorrentino ha presentato alla stampa due episodi di The New Pope, nuova stagione tv a 3 anni di The Young Pope. Tre anni dopo The Young Pope, serie Sky, HBO e Canal+ poi candidata sia ai Golden Globe che agli Emmy, Paolo Sorrentino è tornato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con la ...

Educazione civica - la reintroduzione dal nuovo anno sColastico in bilico : la legge non è andata in Gazzetta ufficiale e i tempi si allungano : L’introduzione dell’Educazione civica dall’anno scolastico 2019/2020 è in alto mare. Dopo la pubblicazione della legge che l’ha reintrodotta in Gazzetta ufficiale entro il 16 agosto, data ultima affinché potesse partire il tutto dal 1 settembre come previsto dal primo comma dell’articolo 2, il ministro dell’Istruzione ha deciso di aggirare il problema scrivendo un decreto che istituisce l’Educazione civica come sperimentazione. La ...

Servono solo 16 euro per 90 Point Youth College Backpack - il nuovo zainetto di Xiaomi : La linea di zaini di Xiaomi si arricchisce di 90 Points Youth College Backpack, uno zainetto da 15 litri dal prezzo davvero contenuto. L'articolo Servono solo 16 euro per 90 Point Youth College Backpack, il nuovo zainetto di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Fate attenzione - c’è un nuovo tentativo di attacco phishing in cirColazione tramite SMS : Negli ultimi giorni ci sono state numerose segnalazioni di tentativi di attacchi phishing tramite SMS in apparenza provenienti dalla propria banca. L'articolo Fate attenzione, c’è un nuovo tentativo di attacco phishing in circolazione tramite SMS proviene da TuttoAndroid.

Francesca De André - il nuovo corteggiatore è un falColtoso imprenditore : Francesca De André ha un nuovo, facoltoso, corteggiatore. A svelarlo il settimanale Oggi secondo cui la modella avrebbe fatto perdere la testa a un potente imprenditore che starebbe facendo di tutto pur di conquistarla. L’uomo sarebbe rimasto stregato dalla bellezza e dal carattere di Francesca compiendo follie e gesti importanti per attirare la sua attenzione. La De André, come è noto, da poco è tornata single dopo aver chiuso la ...

Grande Fratello - Morgan "pugnalato". Chi è il nuovo uomo della sua ex Jessica Mazzoli : Colpo al cuore : Da tempo si rincorrono rumors secondo i quali l'ex di Morgan, Jessica Mazzoli, lanciata nel mondo dallo spettacolo dal talent Sky X Factor, dove ha conosciuto il cantante, avrebbe ritrovato l'amore con l'ex gieffino Biagio D'Anelli. Finalmente i due sono usciti allo scoperto. Leggi anche:Morgan, ma

Mostra Cinema Venezia - Sandra Milo sul red carpet Col nuovo compagno. Lui ha 37 anni in meno : ecco chi è : Insieme, sul red carpet del Cinema di Venezia, acclamati da curiosi e fotografi. Sandra Milo e il nuovo compagno, Alessandro Rorato, sono stati i protagonisti del gossip estivo. Lei, musa di Federico Fellini e tra le più importanti attrici della storia del Cinema italiano. Lui, 49 anni, è invece un imprenditore trevigiano del settore della ristorazione (è titolare di un noto ristorante a Salgareda). I due si conobbero anni fa proprio a ...