Civitavecchia | traghetto con portellone guasto Quasi 1000 passeggeri bloccati da ore

Civitavecchia - 800 passeggeri bloccati su un traghetto in porto : “Si è rotto il portellone” : “Siamo bloccati al porto di Civitavecchia dalle sei perché si è rotto il portellone del traghetto. Ci sentiamo prigionieri”. È la testimonianza di Alessandra, una passeggera che descrive la situazione in cui si trovano le circa 800 persone a bordo di un traghetto partito al sera del 2 agosto da Olbia e diretto a Civitavecchia. Una volta raggiunto il porto di destinazione, il portellone che doveva aprirsi per permettere ai passeggeri ...