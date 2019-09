Cinecittà World | ‘Viva l’Italia’ | Forze Armate tra show e attrazioni

Casting per 'Ragazza Cinema OK' - con finale a Cinecittà World e per uno short film : Selezioni ancora aperte per Ragazza Cinema OK, in attesa della finale che si terrà a Roma, a Cinecittà World, a settembre. Sono inoltre in corso i Casting finalizzati alla ricerca di varie figure per la realizzazione di un importante cortometraggio dal titolo La forza di Alice e prodotto dalla Ciak Italia Cinematografica con la collaborazione di Impronte Associazione Culturale. Ragazza Cinema OK Per l'importante concorso Ragazza Cinema Ok sono ...

Cinecittà World : da oggi si vola con Fly X. Paracadutisti per un giorno e promesse d’amore “sospese” : Ci vuole più coraggio a lanciarsi da un paracadute o a sposarsi? A Cinecittà World dal 3 agosto arriva FLY

Roma - a Cinecittà World arriva il paracadutismo indoor con “Fly X” : Diventare paracadutisti per un giorno. A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, dal 3 agosto c'è "Fly X", una cabina di volo di ultima generazione, un simulatore di caduta libera (indoor skydiving) capace di far provare l'ebrezza del volo a chiunque, dai bambini di 4 anni, agli sportivi che potranno allenarsi in massima sicurezza. "Fly X" è composto da un cilindro trasparente alto 9 metri, in cui i ...

Domani a Cinecittà World arriva Alessandra Amoroso : Roma – Alessandra Amoroso Domani 20 luglio a Cinecitta’ World a Romaorganizza per/e insieme alla sua Big Family una giornata intera di festa per raccontare una storia di amore iniziata 10 anni fa e che ancora oggi e’ un viaggio aperto ricco di musica, energia e inesauribile entusiasmo. Per l’occasione i 310mila metri quadrati del Parco di Cinecitta’ World grazie a un grandissimo progetto di visual e allestimento ...