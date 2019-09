Ciclismo | Ranking olimpico Tokyo 2020 | Italia seconda alle spalle del Belgio

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) Proseguono le corse World Tour per il calendario disu strada: GP di Amburgo e GP Plouay, oltre alla Vuelta di Spagna che è in pieno svolgimento. Va ad aggiornarsi nuovamente dunque ilin chiaveal maschile: l’non avrà problemi a portare in Giappone il contingente pieno, vista la suaposizione nella classificaspdel. Ricordiamo che questoè fondamentale in ottica, dato che le prime sei Nazioni classificate potranno schierare 5 corridori nella prova in linea, mentre dalla settima alla 13esima saranno solamente 4. Di seguito ilnazione per nazione....

SportinRomagna : Ciclismo, ecco il ranking UCI: ok i nostri #sportinromagna #ciclismo #27agosto #primapagina #rassegnastampa -