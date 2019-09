Ciclismo | clamoroso incidente al Tour of Xingtai | un corridore spacca il vetro

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Nel corso di una tappa delof, unha sfondato il lunotto posteriore dell’ammiraglia con la testaquanto avvenuto nel corso delof, corsa a tappe inserita nel circuito UCI che si corre in Cina nella provincia dell’Hebei. Un, tradito da una frenata repentina di un’ammiraglia, ha letteralmente tamponato e poi sfondato con la testa il lunotto posteriore dell’automobile, finendo rovinosamente a terra. Fortunatamente, il ciclista non ha riportato gravi conseguenze, riuscendo poi a rialzarsi e a proseguire la corsa. Ecco il video: #of. The worst slipstream ever pic.twitter.com/wKGlOBJlKG — Peloton.BY (@Pelotonby) September 2, 2019 L'articoloalof: unildell’ammiraglia con la testa VIDEO SPORTFAIR.

