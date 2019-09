CIA Due Mari | Avanti con il potenziamento dell’ospedale San Pio di Castellaneta

Terremoto Calabria : due lievi scosse in provinCIA di Crotone : Due lievi scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Crotone, dai sismografi dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In particolare, i due sisma hanno riguardato il territorio di Umbriatico: la più intensa di magnitudo 2,5, è avvenuta a 2 km ad ovest di Umbriatico alle 15:10, ora italiana, con ipocentro a 20 Km di profondità. L’altra scossa, invece, di magnitudo 1,5 è stata registrata sul ...

DIRETTA/ Giordania FranCIA - risultato 0-0 - streaming video tv : palla a due! : DIRETTA Giordania Francia, risultato live 0-0, streaming video e tv: comincia la partita della 2giornata dei Mondiali basket 2019.

Reddito di cittadinanza - parte la fase due : cosa dovranno fare i benefiCIAri : Scatta la fase due del Reddito di cittadinanza: a partire dal 2 settembre, infatti, i beneficiari verranno convocati nei centri per l'impiego per firmare il Patto per il lavoro. La sottoscrizione del Patto riguarda oltre 700mila beneficiari e inizierà a partire da lunedì 9 settembre. Ecco cosa dovranno fare le persone convocate in queste ore.Continua a leggere

BMW - Due versioni speCIAli e numerate per i3s e i8 : La BMW presenta due serie speciali dedicate ai modelli elettrificati: la BMW i3s Edition RoadStyle e la i8 Ultimate Sophisto Edition. Entrambe saranno proposte a livello globale in serie limitata: 900 esemplari dell'elettrica e 200 unità della sportiva. La piccola. La i3 Edition RoadStyle deriva dalla i3s elettrica da 184 CV con batterie da 42,2 kWh e si distingue per la verniciatura Fluid Black mai proposta in precedenza e abbinata alle ...

Juve-Napoli : 100 ultrà residenti a Napoli in possesso del biglietto. DenunCIAte due ricevitorie : La questione biglietti per Juventus-Napoli è stata un caos fin dall’inizio. Con il divieto posto dal club bianconero per l’acquisto di tagliandi ai nati in Campania, poi ritirato. Oggi il Corriere Torino riporta un’altra novità. La Digos del capoluogo piemontese ha individuato, tra gli 800 tifosi napoletani arrivati in città, cento ultrà residenti a Napoli che erano riusciti ad impossessarsi del biglietto per il match. Gli ...

Lecce-Verona - le formazioni uffiCIAli : le mosse dei due allenatori : Lecce-Verona, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato già molte emozioni e colpi di scena, dopo il derby di Roma si giocano altre partite. Una partita che preannuncia emozioni è quella tra Lecce e Verona, una gara già molto importante per la zona salvezza,la squadra di Liverani è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Inter, il Verona ...

Gallipoli - denunCIAti due senegalesi per spaccio. Uno di loro è minorenne : Emanuela Carucci A pochi giorni da una maxi operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto e alla denuncia di diciasette immigrati, altri due giovanissimi senza fissa dimora sono stati colti in flagranza mentre vendevano marijuana Uno di loro è minorenne e spacciava per strada insieme ad un suo amico. Si tratta di due immigrati originari del Senegal fermati ieri a Baia Verde, una località di Gallipoli, in provincia di Lecce. ...

Governo - BocCIA (Pd) : “M5s? Un’alleanza soCIAle è naturale tra noi. Ma i matrimoni si fanno in due - se non funzionano meglio lasCIAre stare” : “Lo dico a tutti, anche ai leader del M5s: si può fare politica guidando i partiti, non solo guidando un ministero”. A margine di un incontro alla Festa de l’Unità di Milano, il deputato Pd Francesco Boccia commenta con queste parole la trattativa sul Governo che sta andando avanti a Roma: “Se mi fido del M5s? Sono sicuro che un’alleanza sociale è quasi naturale tra noi e i 5 stelle, per cui ci credo. Però matrimoni come le alleanza si ...

Reddito di cittadinanza - fase due da lunedì : partono le chiamate per 704.000 benefiCIAri : Reddito di cittadinanza. I dati anagrafici, il periodo di disoccupazione, gli impieghi e le esperienze passate e, soprattutto, le competenze: parte dall'identikit e dal percorso personale il...

Veronica CIArdi e il ritorno di fiamma con Federico Bernardeschi : «I due sono diventati genitori in gran segreto» : Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra, non solo sono tornati insieme, ma avrebbero anche avuto un bambino. Recentemente sono stati visti insieme, confermando il ritorno di fiamma, e con loro c’era un bimbo di pochi mesi. Inizialmente si è pensato fosse il pargolo di una coppia di amici, ma pare non sia così. A rivelare lo scoop è Gabriele Parpiglia, che spiega che la coppia si sia ...

DIRETTA/ Angola Serbia - 0-0 - streaming video tv : palla a due - si cominCIA! - basket - : DIRETTA Angola Serbia streaming video e tv della partita di pallacanestro, si va in campo per la sfida di esordio ai Mondiali di basket 2019 in Cina.

Aereo di linea dell’Arabia Saudita perde il contatto radio nei cieli italiani : due cacCIA dell’Aeronautica decollati per intercettarli : Due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati poco dopo le ore 15:00 dalla base aerea di Gioia del Colle per intercettare un velivolo Boing777 della compagnia SAUDI AIRLINES che durante il sorvolo dello spazio Aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico Aereo (ATC). Il velivolo civile, partito da Parigi Charles de ...

DIRETTA ITALIA FRANCIA/ Streaming video Rai : come arrivano le due nazionali - rugby - : DIRETTA FRANCIA ITALIA: info Streaming video Rai e tv della partita di rugby. Analizziamo lo stato di forma delle due nazionali prima dell'amichevole.

Aerei militari sorvolano Palermo e Trapani : sono due cacCIA e un C-130 : Due caccia e un aereo militare nei cieli della Sicilia Occidentale a Palermo, Isola delle Femmine, Partinico, Alcamo. Un C130 militare, affiancato da 2 caccia militari, ha attraversato questo pomeriggio i cieli di mezza Sicilia. Sui social decine di commenti anche allarmati per i numerosi passggi di un C130 scortato da due caccia. Ma cosa ci fanno tre Aerei militari in volo su Palermo? Nonostante la legittima preoccupazione dei tanti cittadini ...