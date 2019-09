Chiara Ferragni | parole d’amore per Venezia

Chiara Ferragni sbarca in Laguna - : L'influencer più famosa d'Italia sbarca a Venezia per la Mostra del Cinema, dove presenterà un docufilm sulla sua vita. La Ferragni, insieme a Fedez ma senza il piccolo Leone, si ferma a fare foto e autografi. Agenzia Vista ?

“Riccardo Pozzoli ti ha creato” : Chiara Ferragni risponde così alle critiche : “Riccardo Pozzoli ti ha creato”: Chiara Ferragni risponde a tono a chi la critica su Instagram, accusandola di essere diventata famosa solo grazie al suo ex fidanzato. Era il 2009 quando Pozzoli, rampante studente volato negli Stati Uniti, inventò insieme alla fidanzata dell’epoca, Chiara Ferragni, un blog che raccogliesse tutti i suoi interessi, dal lifestyle ai viaggi sino alla moda e alla fotografia. Nasceva così ...

Chiara Ferragni passeggia con Fedez ma il vestito che indossa non piace ai follower : “Da dietro sembrano Tonino l’uccellaro e Luisa la carciofora” : Se ti chiami Chiara Ferragni e solo su Instagram conti più di diciassette milioni di follower sai bene che gli attacchi sono dietro l’angolo. La fashion blogger ha postato sui social le foto mentre passeggiava a Portofino con il marito Fedez, proprio nella cittadina ligure stanno festeggiando il loro primo anniversario di matrimonio. A non passare inosservato è il suo look o meglio nude look: l’imprenditrice digitale ha indossato ...

“Scusatemi”. Occhi rossi e lacrime - Chiara Ferragni a nudo : mai vista così : Chiara Ferragni in lacrime sui social. La bionda influencer si è presentata ai suo fan con gli Occhi rossi e la voce rotta dall’emozione. A svelare il motivo è stata la stessa Chiara Ferragni. Il video, che risale allo scorso 24 aprile mentre si trovava in Polinesia, tocca un argomento molto sentito: l’imminente uscita del documentario sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted. Nella didascalia Chiara scrive: “Per mesi ho pensato a questo ...

Chiara Ferragni in mutande - Fedez con il broncio. La foto di anniversario non piace ai fan : «L'uccellaro e la carciofara» : Chiara Ferragni nuda in giro a Portofino. Non proprio nuda, ma con poco lasciato all'immaginazione, sicuramente. L'influencer ha pubblicato alcuni scatti di lei e del marito Fedez mentre...

Devi tutto al tuo ex. Ma Chiara Ferragni sbotta : Maschilismo allo stato puro : Chiara Ferragni, accusata di dover il suo successo alle idee del suo ex, Riccardo Pozzoli, sbotta e sottolinea che, da quando lavora in autonomia, i suoi guadagni e traguardi sono triplicati. L’emozione per Chiara Ferragni è alle stelle: a breve verrà presentato il film documentario sulla sua storia al Festival del cinema di Venezia, ma qualcuno ha pensato di rovinarle questo momento magico dicendole che il suo successo è dovuto solo ...

Chiara Ferragni piange per il suo film : Chiara Ferragni posta un video in cui si commuove dopo aver visto il suo film che verrà presentato alla 76° Mostra del Cinema di Venezia. È capitato spesso di vedere Chiara Ferragni commuoversi e lo ha fatto sempre in momenti di grande gioia per lei. Quando si è sposata ad esempio, oppure quando è nato Leone. Però Chiara si è trovata a versare lacrime di felicità anche ricordando la sua vita.\\ Lo ha fatto postando un video di ...

Chiara Ferragni furiosa per l’ex Riccardo - lo sfogo : “Chiarisco una volta per tutte” : Chiara Ferragni, lo sfogo contro chi le ha parlato del suo ex fidanzato Riccardo Chiara Ferragni agli inizi della sua carriera ha collaborato col suo ex fidanzato Riccardo. Quest’ultimo si è anche sposato negli ultimi giorni e con Chiara ha interrotto i rapporti anche lavorativi quando è finito l’amore. Eppure, ancora oggi, c’è chi pensa […] L'articolo Chiara Ferragni furiosa per l’ex Riccardo, lo sfogo: ...

Chiara Ferragni piange di gioia - il video su Instagram : «Un momento di svolta nella mia vita» : L’ultimo video pubblicato da Chiara Ferragni su Instagram potrebbe trarre in inganno i fan distratti – che si limitano a guardare l’anteprima – o quelli che non parlano l’italiano. L’influencer è in lacrime, con gli occhi rossi e ha un tono di voce evidentemente scosso. Ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Chiara Ferragni ha pubblicato un video girato lo scorso 24 aprile, mentre si trovava in vacanza ...

Chiara Ferragni passeggia a Portofino con un abito trasparente - il web insorge : 'Oscena' : Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare del vestito che Chiara Ferragni ha indossato qualche giorno fa a Portofino, in occasione del primo anniversario di nozze con Fedez. L'abito nero trasparente che la fashion blogger ha sfoggiato per le strade della cittadina ligure, ha scatenato le critiche di molti utenti della rete, che l'hanno definito "la morte del buon gusto". La Ferragni presa di mira sui social: 'Ma come sei ...

Unposted - Chiara Ferragni in lacrime rispolvera un vecchio ricordo (Video) : Unposted, il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni. L’influencer rispolvera un vecchio ricordo sui social Il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni ha fatto discutere molto. Dopo l’annuncio ufficiale, Unposted sarà presentato al Festival del cinema di Venezia. Un’occasione davvero incredibile per l’influencer che in questo modo potrà far conoscere a tutti la sua storia, […] L'articolo Unposted, Chiara Ferragni in ...

Chiara Ferragni scoppia a piangere : cosa le è successo : Chiara Ferragni scoppia in lacrime: lei spiega cosa è accaduto A pochi giorni dalla prima proiezione assoluta di ‘Unposted‘, il film che racconta la sua vita, Chiara Ferragni è scoppiata a piangere, come è possibile vedere in un video postato sul suo profilo Instagram. L’influencer più famosa del web ha voluto rendere partecipi i suoi 12,7 milioni di followers le emozioni che l’hanno accompagnata nella genesi di questo ...

Deianira Marzano commenta il vestito di Chiara Ferragni : 'Sembra un fisico di una 50enne' : Ancora frecciatine e polemiche per Chiara Ferragni. Ogni volta che pubblica qualcosa sui social per qualcuno c'è sempre qualcosa di sbagliato oppure di "inusuale". Oggi 2 settembre l'influencer bionda ha postato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Fedez a Portofino e i suoi seguaci hanno avuto nuovamente da ridire. Infatti, alcuni hanno ritenuto che le foto siano strane ad altri non è rimasta indifferente ...