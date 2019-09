Chi è Samara | che sta terrorizzando l’Italia? In alcune città era davvero armata? Nel

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli strani avvistamenti della ragazzina del film ‘The Ring’ in giro per l’Italia si fanno sempre più frequenti e stanno diventando un vero e proprio fenomeno social. Ma di cosa si tratta? Si chiamaChallenge, sarebbe un gioco, ma è talmente assurdo da non poter essere considerato tale. Terrorizza ‘colpendo’ i passanti e tanto basta per cadere quasi nel reato, sebbene, come fanno sapere i carabinieri, in realtà reato non è. Il ‘gioco’ è ispirato al personaggio diMorgan, protagonista del film “The Ring”, che consiste nel far aggirare nella notte, per le strade, una persona con addosso una veste bianca e con capelli lunghi a coprire il volto. Ha un coltello finto, in maniera tale da terrorizzare gli ignari passanti, per poi pubblicare il video dello scherzo sui social. La macabra sfida si sta diffondendo a macchi d’olio in ...

