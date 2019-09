CartaBianca | Bianca Berlinguer torna in tv | il mistero su Mauro Corona

#CartaBianca - anticipazioni puntata 3 settembre 2019 : Rientro in anticipo dalle vacanze per #Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer che torna stasera con la quarta edizione alle 21.20 su Rai3. Il motivo di questo ritorno una settimana prima è dovuto naturalmente alla crisi politica in corso, che dovrebbe portare alla nascita del governo giallorosso, piattaforma Rousseau permettendo. TvBlog seguirà in liveblogging questo debutto.I protagonisti della politica italiana saranno gli ...

Sono stato epurato! Mauro Corona contro CartaBianca : Ospite di “Un giorno da pecora”, lo scrittore alpinista critica ancora il talk ma “apre” alla Berlinguer: “Le voglio bene e vorrei chiederle scusa in pubblico”. Non accenna a finire la querelle tra Mauro Corona e CartaBianca. Dopo il polemico addio dello scrittore alpinista al programma, arrivato tramite una discussa intervista concessa a FQMagazine, Bianca Berlinguer ha “licenziato” in diretta l’opinionista nel corso della ...

Non vedo l’ora che finisca! Lo sfogo di Mauro Corona a CartaBianca : Mauro Corona si è stancato di Cartabianca, il programma della Berlinguer: meglio le montagne e meglio i libri. Intervistato da Giulio Pasqui del Fattoquotidiano.it, Corona, che è alpinista, scrittore e scultore insieme, tira le somme della stagione oramai agli sgoccioli. Nata per caso, l’esperienza con Bianca Berlinguer sembra essere arrivata a una conclusione. Corona, che non risparmia severe critiche alla conduzione del programma, non ha ...