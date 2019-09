Carolina Rey a Blogo | Debutto su Rai2 con Un palco per due | un po' autista | un po'

Fonte : blogo

(Di martedì 3 settembre 2019) "Unper due è un programma innovativo. Per la prima volta c'è una jam session tra due artisti totalmente ripresa e improvvisata. Per davvero. La prima parte può ricordare programmi girati in macchina come Carpool Karaoke, ma nella seconda vengono scelti i brani che gli artisti eseguiranno nel concerto serale". Ad affermarlo aRey, conduttrice del nuovo format firmato da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister Film, in collaborazione con Fiat e Lavazza, in onda da domani, 4 settembre, ogni mercoledì per quattro settimane alle ore 23.30 su.Insieme alla giovane conduttrice, già vista sul piccolo schermo, in particolar modo su Rai Gulp, ci sarà Lorenzo Baglioni, il cantautore che ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte con il brano Il congiuntivo. Tra gli artisti che hanno scelto di mettersi in gioco in Unper due anche big ...

