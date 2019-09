Canottaggio | Europei Under 23 Ioannina 2019 | sedici gli equipaggi italiani in gara in

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) Per la prima volta l’Italia prende parte agli23 di: la terza edizione della rassegna continentale di categoria si svolgerà a, in Grecia, sabato 7 e domenica 8 settembre. Gli azzurrini prenderanno parte alla manifestazione schierando, dei quali sette pesi leggeri. Di seguito l’elenco completo degli azzurrini convocati per la rassegna continentale di categoria: UOMINI23 SINGOLO (Lorenzo Gaione) DOPPIO (Emanuele Giarri, Leonardo Calabrese) QUATTRO SENZA (Edoardo Nizzi, Davide Verita’, Marco Farinini, Edoardo Benini) QUATTRO CON (Gennaro Zenna, Aniello Sabbatino, Giovanni Codato, Federico Dini, Camilla Infante-timoniere) QUATTRO DI COPPIA (Mirko Cardella, Gustavo Ferrio, Gergo Cziraki, Pietro Cangialosi) DONNE23 SINGOLO (Elisa Mondelli) DUE SENZA (Isabella Mondini, Linda De Filippis) DOPPIO (Eleonora ...

