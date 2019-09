Calcio | Nazionale under 21 Parla Locatelli | “Gruppo con esperienza | stiamo conoscendo

Le giocatrici della nazionale di Calcio americana e la Federazione calcistica non hanno trovato un accordo sulla questione della discriminazione di genere : Mercoledì un tentativo di patteggiamento tra le giocatrici della nazionale di calcio statunitense e la Federazione calcistica degli Stati Uniti a proposito della causa per discriminazione di genere presentata dalle calciatrici è fallito dopo due giorni di discussioni. Se le

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Non disperdiamo il lavoro fatto dalla Nazionale - siamo seguite e amate” : Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, il prossimo campionato si preannuncia estremamente combattuto e avvincente con tante squadre di elevato spessore tecnico: la Juventus difenderà lo scudetto ma Fiorentina, Milan, Roma e la neopromossa Inter hanno tutte le carte in regola per sfidare le biancorosse. Sarà una stagione importante per tutto il movimento che, dopo le emozioni regalate dalla Nazionale ...

Calciomercato Juventus : sfuma definitivamente il nazionale brasiliano : Calciomercato Juventus : non sarà bianconero il futuro del terzino destro brasiliano Dani Alves. L’ex juventino, nazionale verdeoro, accostato nelle scorse settimane a Manchester city, Juventus ed Inter, lascerà l’Europa per ritornare in Brasile e vestire la maglia del San Paolo. Il laterale carioca, secondo quanto riportato da Goal.com, avrebbe raggiunto un accordo con la […] More

Jill Ellis - allenatrice della nazionale statunitense di Calcio femminile - lascerà il suo incarico : Jill Ellis, allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile, lascerà il suo incarico. Ellis, che ha 52 anni, aveva allenato nella sua carriera la nazionale Under 2o e l’Under 21, per poi arrivare nel 2014 sulla panchina della nazionale maggiore, alla

Lionel Scaloni è stato confermato come allenatore della nazionale di Calcio argentina : L’ex giocatore di Lazio e Atalanta, Lionel Scaloni, è stato confermato dalla Federazione calcistica argentina come allenatore della nazionale maschile, che guiderà anche nel corso delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. La federazione argentina ha deciso di

Mourinho alla ricerca di un nuovo progetto : “mi manca il mio Calcio - escludo una Nazionale” : Il tecnico Mourinho continua a cercare una nuova sistemazione per poter ripartire dopo l’esonero con il Manchester United, il tecnico negli ultimi messi ha detto no ad alcune offerte provenienti dal Portogallo e dalla Cina: “Ho tempo di pensare e ripensare. Tempo libero? Non sono abbastanza felice per divertirmi, ho il fuoco dentro“, ha spiegato lo ‘Special One’ in un’intervista a Sky Sport. “I ...

Gravina : “Calcio italiano sta aumentando credibilità - azzurro protagonista a giugno. Sulla Nazionale…” : “Il calcio italiano sta aumentando la sua credibilità e lo dimostra anche la presenza costante al nostro fianco del presidente della Fifa Gianni Infantino, testimonianza dei nostri sacrifici e del nostro grande impegno per un calcio sempre migliore“. Queste le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina, ospite della giornata che celebra i 60 anni della Lega Pro. “Questo colore (l’azzurro, ndr) è stato ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : via il 25 agosto - si chiude il 24 maggio. Tre turni infrasettimanali - quattro soste per la Nazionale : La Lega Serie A ha reso note le date della stagione sportiva 2019-2020 per quanto concerne la Serie A di Calcio: si parte il 25 agosto, mentre il massimo campionato italiano terminerà il 24 maggio (data non molto lontana dall’inizio dei Euro 2020, il 12 giugno). Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ...

Calcio - lutto in Sudafrica : assassinato l’ex attaccante della nazionale Marc Batchelor : Una notizia shock sconvolge il Calcio Sudafricano: l’ex attaccante della nazionale Marc Batchelor è stato assassinato mentre si trovata nella sua auto. Come riportato dall’ANSA, Batchelor è morto sul colpo, ucciso da sette colpi di arma da fuoco, sparati da due uomini in moto, che sono poi fuggitivi. La polizia sta indagando e al momento sembra esclusa l’ipotesi della rapina, visto che non sono stati rubati oggetti personali. Muore così a ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l’asta! Volley maschile in semifinale - la Nazionale di Calcio si gioca l’accesso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l’oro, battuta l’Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...