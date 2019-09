Bruciata viva la candidata sindaco di Suarez | la Colombia piange Karina García

Bologna - donna Bruciata viva in strada : si pensa al tentato suicidio : Federico Garau La 60enne è stata rinvenuta priva di sensi all'alba. A causa delle bruciature, che interessano oltre il 90% del suo corpo, per gli inquirenti è stato difficoltoso identificarla È gravissima la donna ritrovata in fin di vita nelle prime ore della mattinata di ieri a Bologna. Col 90% del corpo ricoperto di ustioni, si trova ora ricoverata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni ...

Bruciata viva dall’ex : stazionarie le condizioni di Antonietta Rositani - ma restano gravi : Sono stazionarie, ma restano gravi le condizioni di Maria Antonietta Rositani, 42anni, la madre 42enne ustionata con il fuoco dall'ex lo scorso marzo e da quattro mesi in ospedale per un delicato processo di riabilitazione. Antonietta stava migliorando lentamente, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.Continua a leggere

