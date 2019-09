Brexit | il Parlamento pronto a votare la legge che blocca il «no deal»

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere

Brexit - MOZIONE ANTI-NO DEAL IN PARLAMENTO/ Johnson va sotto? Ipotesi voto anticipato : BREXIT, Boris Johnson pensa ad elezioni anticipate per il prossimo 14 ottobre se oggi fosse approvata dal PARLAMENTO una MOZIONE 'ANTI-NO DEAL'. Gli scenari

Brexit - elezioni anticipate se il Parlamento vota contro l’addio senza accordo : Boris Johnson, premier britannico da appena un paio di mesi, continua a lanciare sfide. Prima la richiesta, accettata dalla regina, di sospendere la sessione parlamentare fino al 14 ottobre, ora la minaccia di elezioni nella stessa data. La materia del contendere è sempre la stessa: la Brexit. L’inquilino del numero 10 di Downing Street vuole l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e la vuole nella data fissata, quella del 31 ottobre, anche ...

Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate se domani perderà un importante voto al Parlamento su Brexit - dicono i giornali britannici : Lunedì sera i principali giornali britannici hanno scritto, citando fonti governative, che il primo ministro de Regno Unito Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate per il 14 ottobre se domani dovesse perdere un importante voto su Brexit al Parlamento. Il

Brexit - decine migliaia in cortei contro sospensione Parlamento. Sassoli - accordo raggiunto è migliore possibile : Diverse migliaia di persone hanno sfilato per le strade della Gran Bretagna, in un'ottantina di manifestazioni, per denunciare il "colpo di Stato" attuato dal premier, Boris Johnson, con la sua decisione di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali prima della scadenza di Brexit, prevista per il 31 ottobre. I manifestanti si sono riuniti a Manchester ma anche a Edimburgo (in Scozia) e Belfast (Irlanda del Nord) con lo slogan "Stop al colpo di ...

Brexit - tribunale di Edimburgo dà ragione a Johnson : respinto il ricorso contro la chiusura del Parlamento : Per il tribunale di Edimburgo Boris Johnson ha ragione. Per questo la corte scozzese ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier britannico di sospendere i lavori del Parlamento per cinque settimane a partire dal prossimo 9 settembre. Altri due ricorsi, però, sono ancora da esaminare, quello presentato dall’Irlanda del Nord e quello di Londra, appoggiato anche da John Major. L’ex primo ministro conservatore ...

Brexit ultime notizie : che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? : Brexit ultime notizie: che succede dopo lo stop di Johnson al Parlamento? Brexit ultime notizie: il premier britannico Boris Johnson ha richiesto alla regina Elisabetta II di consentire la cosiddetta prorogation dei lavori della Camera dei Comuni, il parlamento britannico. La Regina, come da prassi costituzionale, ha poi avallato la richiesta del premier. Brexit ultime notizie: stop ai lavori del Parlamento Nei fatti, questo si traduce ...

Brexit - dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate : ?ecco gli scenari dopo lo stop al Parlamento : La Gran Bretagna è in tumulto. La decisione del premier Boris Johnson di sospendere il Parlamento per cinque settimane ha provocato reazioni e polemiche in tutto il Paese

Brexit - Johnson vuole stop parlamento fino a ottobre - caos no deal : Brexit, sospendere i lavori del parlamento per impedire un dibattito sulla Brexit favorendo in questo modo il "no deal"

Brexit - si può sospendere il Parlamento? Sì - ma bisogna saper scegliere quando : Sono già due le iniziative concrete, la prima nel Regno Unito, la seconda in Europa, tese a superare la crisi costituzionale innescata dalla richiesta del primo ministro Boris Johnson, già accolta dalla regina, di sospendere il Parlamento nei giorni cruciali per la decisione sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Poco più di un mese fa, 75 parlamentari pro remain inglesi, gallesi, scozzesi, esponenti di vari partiti, hanno presentato, ...