Brexit | deputato Tory va all' opposizione | Johnson senza maggioranza

Brexit : deputato Tory passa a Libdem - Johnson perde maggioranza in Parlamento La sterlina ai minimi dal 2016 : «Fuori dall’Ue il 31 ottobre», ribadisce Johnson , che non vuole chiedere un ulteriore rinvio

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere