Brad Pitt | da Venezia 76 al Sunday Service di Kanye West

Angelina Jolie - flirt con Chris Hemsworth. E la figlia va da papà Brad Pitt : Angelina Jolie ha un flirt segreto con Chris Hemsworth, mentre la figlia di Brad Pitt si trasferisce dal papà. A Hollywood il gossip non dorme mai e quello più interessante riguarda proprio i BrAngelina. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe stato un avvicinamento sospetto fra Angelina Jolie e Chris Hemsworth. Il bellissimo australiano e l’attrice sono stati immortalati insieme al Comic-Con, evento a cui hanno partecipato qualche mese ...

Venezia 76 - i belli di Hollywood incantano il Lido : Brad Pitt e Scarlett Johansson tra i presenti : La seconda serata della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è stata riservata alle star di Hollywood. A calcare il celebre tappeto rosso davanti allo storico Palazzo del Cinema c'erano Brad Pitt e Scarlett Johansson, acclamati dalla folla di ammiratori che hanno affrontato temerariamente il sole rovente del lungomare Veneziano. Oltre a loro, è stato accolto anche Pedro Almodovar che ha ritirato l'ambitissimo Leone d'oro per la ...

Venezia - Brad Pitt alla Mostra del Cinema : 'Io miracolato - ho vinto la lotteria' : Guai a definirlo, ancora, un super bello. Di fronte a questo appellativo, scuote la testa e svicola. Stella del firmamento hollywoodiano, Brad Pitt, 55 anni e non sentirli, in gara alla Mostra del Cinema con un film che non per niente si chiama 'Ad Astra', a Venezia ha fatto un ritorno da star. Nel 'dopo Angelina Jolie', è apparso più intenso e disponibile, intrattenendosi coi fan tra autografi e battute. Gentilezza e benevolenza, forse perché, ...

Ad Astra - film di fantascienza con Brad Pitt - è un polpettone senza nulla di originale : https://www.youtube.com/watch?v=k1dFqDhoS9A La mancanza di originalità in un film di fantascienza è imperdonabile. La missione principale del genere è immaginare un possibile andamento del presente o ancora meglio un nostro futuro, creare una visione di quello che può avvenire, raccontare l’oggi dell’essere umano tramite una visione prima di tutto visivamente coinvolgente del suo domani, di cosa possiamo essere e non siamo ancora e di ...

Brad Pitt e Scarlett Johansson - trionfo al Lido di Venezia : Venezia - Il divo più atteso e la diva più pagata di Hollywood (per il secondo anno è in cima alla speciale classifica di «Forbes» con 56 milioni di dollari) si...

Venezia 2019 - Brad Pitt : “Sono un miracolato che ha vinto la Lotteria” : Brad Pitt è sempre Brad Pitt. Ma guai a dire che è ancora un sex symbol (nonostante lo sia, eccome): “Quando mi dicono che sono ancora un sex symbol, scuoto la testa e svicolo“, ha detto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. È lui la vera star del Festival del Cinema di Venezia. Anzi, la vera stella, per restare nell’ambito del film che presenta, Ad Astra. Dal regista James Gray, storia di un astronauta che ...

Festival di Venezia 2019 : Brad Pitt e gli altri uomini che fanno tendenza : Brad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittBrad PittGhaliGhaliNicholas HoultNon è affatto iniziato male il Festival del Cinema di Venezia 2019 in quanto a quote azzurre. Siamo abituati a guardare i look delle dive, i loro make-up, le acconciature scenografiche e gli abiti che rubano la scena sul red carpet, ma per sana par condicio ci sentiamo di dover dare il giusto valore anche al reparto maschile. Fosse solo per il fatto che in seconda ...

Brad Pitt e Scarlett Johansson divi a Venezia - belli (e possibili) sul red carpet : I due attori, acclamatissimi, si sono concessi ai fan che li attendevano da ore. Impeccabile in smoking lui, sexy con un...

Brad Pitt : "Sono un miracolato di Hollywood. Quando mi chiamano sex symbol scuoto la testa" : Brad Pitt sbarca a Venezia e porta al Lido il film “Ad Astra” del regista James Gray, dove interpreta un astronauta in cerca del padre. In occasione del ritorno alla Mostra del Cinema, l’attore si è confessato al Corriere della Sera.Questo film è stata la mia più grande sfida come attore: tirar fuori emozioni, solo, nello spazio, senza una vita affettiva. E poi sul set, in tuta, me ne stavo lì a ...

Venezia : "Ad Astra" non colpisce e il problema non è Brad Pitt - : Serena Nannelli Il film di fantascienza in concorso a Venezia scorre senza veri picchi emotivi, restando in ostaggio della similitudine tra le profondità spaziali e quelle interiori. "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso di cui è protagonista Brad Pitt, era uno dei titoli più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. L'entusiasmo riservato al divo hollywoodiano sbarcato al Lido non è lo stesso generato dalla ...

Brad Pitt : «Io miracolato - ho vinto alla lotteria : ma non chiamatemi Sex Symbol» : «Sono partito da ragazzo con 300 dollariin cerca di fortuna: ho vinto alla lotteriaSex symbol? Mi dà fastidio se me lo dicono»

Brad Pitt : “Ad Astra” mi interessava come uomo - padre - figlio : La solitudine nello spazio di un uomo alla ricerca del padre e delle proprie emozioni. E' questo il tema di "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso alla Mostra di Venezia con protagonisti Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga e Tommy Lee Jones. Pitt è anche il produttore del film. "James ed io siamo amici da anni, abbiamo un dialogo molto aperto. Il film mi ha intrigato molto, come uomo, come padre e come figlio. "Ad Astra" vede Roy-Pitt ...

Brad Pitt è bravo - tormentato e dolente. "Ad Astra" ha un limite : Non so se Ad Astra è davvero un bel film, ma Brad Pitt è una brava persona. Da produttore - non solo protagonista - ha supportato un progetto rischioso come “Ad Astra”, in cui James Gray si cimenta per la prima volta con la sci-fi. In concorso a Venezia, promette fino a metà di essere un sequel temporale e tematico di “2001 – Odissea nello Spazio”, per declinare poi verso il più ...

Cinema - a Venezia fan in delirio per Brad Pitt - : Alla mostra del Cinema di Venezia è il giorno di Brad Pitt, protagonista del film in concorso "Ad Astra". Dopo lo sbarco all’Hotel Excelsior, il divo americano è stato accolto da fotografi e fan. (Lapresse) Redazione ?