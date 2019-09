BMW M4 - Le Edition M Heritage debutteranno al Ring

Fonte : quattroruote

(Di martedì 3 settembre 2019) La BMW svelerà la nuova serie speciale M4///Mal Nürburg, durante il weekend di gara del DTM. Dal 13 al 15 settembre la Casa di Monaco esporrà alcuni dei 750 esemplari della coupé a tiratura limitata caratterizzata da finiture e accessori specifici: questo allestimento sarà il probabile canto del cigno della M4, in attesa del debutto della nuova generazione. Il propulsore è il classico sei cilindri 3.0 sovralimentato, qui arricchito dal kit Competition per 450 CV totali. Abbinamenti cromatici esclusivi. La coupé sarà proposta in soli tre colori: Laguna Seca Blue, Velvet Blue e Imola Red, ovvero quelli tipici del logo M, rendendo così omaggio alla tradizione sportiva della Casa tedesca. Nella fibra di carbonio del tetto è integrata una decorazione nei colori Motorsport e sono inediti anche i cerchi forgiati da 20" con finitura Orbit Grey Matt. Gli interni ...

quattroruote : La #BMW #M4 Edition M Heritage sarà il probabile canto del cigno dell'attuale generazione della coupé sportiva… - Idiosycratic345 : RT @DomesticMango: The BMW E30 Disco Ball Edition -