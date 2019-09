Bloccati in parete due alpinisti spagnoli rifiutano gli aiuti per 3 giorni | ma

Alpinisti Bloccati in parete sul Gran Sasso - portati tutti in salvo : Teramo - Si sono concluse verso le ore 06,00 di questa mattina le operazioni di soccorso ad una cordata di tre persone bloccata sulla parete Nord di Corno Piccolo per il sopraggiungere dell'oscurità. I tre, 2 uomini e una ragazza rispettivamente di 34, 32 e 26 anni, erano partiti intorno alle 7,00 di ieri mattina da Piana del Laghetto per salire la Cresta Nord-Est del Corno Piccolo. Completata la salita si sono poi diretti verso il ...

Alpinisti Bloccati in parete sul Gran Sasso - in corso intervento di soccorso durante la notte : Teramo - Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sta intervenendo da questa notte per prestare aiuto a una cordata di tre Alpinisti bloccati sulla parete Nord del Corno Piccolo per il sopraggiungere dell’oscurità. In supporto alla squadra del Soccorso Alpino sono arrivati i Vigili del Fuoco con le cellule foto-elettriche che stanno illuminando la parete per agevolare le operazioni. leggi tutto