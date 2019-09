BITTER SWEET | anticipazioni ULTIME puntate dal 9 al 13 settembre 2019

Anticipazioni BITTER SWEET prossima settimana dal 9 settembre : Asuman rischia il carcere : Sta per giungere al termine su Canale 5 la prima stagione della fortunata soap opera Bitter Sweet, di cui avremo modo di vedere le ultime puntate di messa in onda nella settimana che va dal 9 al 13 settembre. Una serie di episodi che si preannunciano ricchi di sorprese e di intrighi, dove vedremo che il malvagio Onder continuerà a portare avanti il suo piano diabolico e terrà sotto scacco le sorelle Pinar. E poi ancora vedremo che Hakan ...

BITTER SWEET - spoiler : Hakan costringe la moglie Demet a fuggire con lui : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha appassionato diversi telespettatori italiani per tutta l’estate 2019, si sta avviando alle battute finali. Ebbene sì, purtroppo le vicende di Nazli e Ferit termineranno il 13 settembre, giorno previsto per la messa in onda dell’episodio conclusivo. Anche nelle ultime puntate della telenovela, Hakan Onder sarà a dir poco dispotico con la moglie Demet. Quest’ultima, dopo aver ...

BITTER SWEET - spoiler 4 settembre : Nazli e l'Aslan passano la notte in una casa nel bosco : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continuano ad appassionare sempre più telespettatori in Italia. Gli spoiler del nuovo episodio di mercoledì 4 settembre su Canale 5 rivelano che Ferit Aslan e Nazli Pinar saranno travolti dal desiderio dopo essersi persi nel bosco. Leman, invece, incontrerà Deniz e Pelin per indagare sulle nozze del figlio. Bitter Sweet: notte di passione tra Nazli e Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet, sul ...

Anticipazioni BITTER SWEET ultime puntate : Nazli aspetta un figlio - Demet viene arrestata : Si avvicina la messa in onda delle ultime puntate di Bitter Sweet, la nuova soap opera che ha debuttato su Canale 5 quest'estate e che ha rapito il pubblico italiano. Nella settimana che va dal 9 al 13 settembre verranno trasmessi gli ultimi episodi di questa stagione, durante i quali avremo modo di vedere l'attesissimo finale che sarà ricco di colpi di scena. E per l'occasione, Mediaset ha scelto di raddoppiare la durata della soap su Canale 5: ...

BITTER SWEET - trame episodi finali : Deniz perdona la sorella - Nazli è in dolce attesa : Tutti coloro che hanno seguito appassionatamente le avventure della soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, si preparano al tanto atteso gran finale della prima e unica stagione. Le avventure di Ferit, Nazli e di tutti gli altri protagonisti termineranno in modo definitivo il 13 settembre 2019. Le puntate che andranno in onda nell’ultima settimana di programmazione per la felicità dei telespettatori torneranno ad avere una doppia durata. Dagli ...

BITTER SWEET - trama del 3 settembre : Demet tiene in pugno l'Onder - Ferit ritrova Pinar : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore stanno svolgendo al termine con un grandissimo riscontro di pubblico. La trama riguardante la puntata in programma martedì 3 settembre su Canale 5 alle ore 14:45, rivelano che Demet Kaya riuscirà ad incastrare Hakan Onder, mentre Ferit Aslan e Nazli Pinar passeranno del tempo insieme per sotterrare i loro dissidi creati dall'arrivo di Pelin ad Istanbul. Bitter Sweet: Ferit trova Nazli nel bosco Le ...

BITTER SWEET chiude : nuova serie per Can Yaman dopo Amici Celebrities? : Can Yaman dopo Bitter Sweet: nuova serie su Canale 5 dopo Amici Celebrities? Il trentenne Can Yaman, Ferit di Bitter Sweet, ha lasciato il segno nei cuori di molti telespettatori della fiction in onda per tutta l’estate 2019 nel pomeriggio di Canale 5. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è stato cancellato: l’ultima puntata dovrebbe andare in onda venerdì 6 settembre (salvo variazioni di palinsesto) per lasciare spazio, a ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 3 settembre 2019 : anticipazioni puntata 67 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 3 settembre 2019 su Canale 5: Ferit e Nazli sulla via della riappacificazione: i due ragazzi si godono una giornata in campagna per tentare di riconciliarsi… Demet ha nelle sue mani una registrazione audio davvero compromettente e minaccia il marito Hakan di denunciarlo come mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. Ma lui come reagirà? BITTER SWEET: ...

BITTER SWEET Anticipazioni 3 settembre 2019 : Demet ha un audio che incastra Hakan : E' giunta l'ora della resa dei conti per Demet, la donna è pronta a rischiare il carcere, pur di liberarsi di Hakan.

BITTER SWEET - anticipazioni : Ferit e Nazli fanno l’amore - ma Hakan continua a tramare contro di loro : Ferit e Nazli - Bitter Sweet Settimana importante per i fan di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, la telenovela turca rivelazione dell’estate di Canale 5: dopo l’ennesimo litigio innescato dalla presenza ingombrante di Pelin, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) trascorreranno infatti del tempo da soli lontani da Istanbul e, visti i loro sentimenti, faranno per la prima volta l’amore in una casetta abbandonata in ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni dal 2 al 6 settembre : Ferit chiede scusa a Nazli ma... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntate dal 2 al 6 settembre: Ferit chiede scusa a Nazli, quale sarà la risposta della cuoca?

BITTER SWEET Anticipazioni 2 settembre 2019 : Asuman nelle mani di un pericoloso stupratore : Asuman, dopo una litigata furiosa con Nazli, accetta la proposta di lavoro di un losco individuo, che si rivelerà uno stupratore.

BITTER SWEET : l’ultima settimana sarà DOPPIA - quando e come finisce : Per tutta l’estate vi abbiamo tenuto al corrente delle trame di Bitter Sweet, ingredienti d’amore e continueremo a farlo ancora per qualche giorno, ma non è un mistero che la soap turca trasmessa quest’estate da Canale 5 ha un numero definito di puntate e dunque molto presto arriveremo alla fine degli episodi realizzati. Scendendo più nei particolari, l’ultima settimana in compagnia di Ferit, Nazli e di tutti i loro amici ...

Anticipazioni BITTER SWEET finale di stagione : scontro a fuoco tra Hakan e Ferit : Per tutti i fan della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvicina il momento del gran finale di stagione. La prossima settimana, a partire da lunedì 9 settembre, verranno trasmessi su Canale 5 gli ultimi episodi di questa fortunatissima serie che ha stregato e conquistato il cuore del pubblico italiano. Un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per tutti i telespettatori e che sarà caratterizzato in primis dalla resa dei ...