Berrettini-Monfils | Quarti US Open 2019 | data | programma | tv e streaming

(Di martedì 3 settembre 2019) Matteoha riscritto la storia del tennis italiano, riportando un tennista azzurro dopo 42 anni neidi finale degli US. Il romano sfiderà ora il francese Gaelper un posto in semifinale nello Slam americano e sarà anche il primo incontro tra i due giocatori. Il transalpino ha dominato il proprio ottavo di finale contro lo spagnolo Pablo Andujar, sconfitto agevolmente in un’ora e mezza di gioco. Tre set a zero anche la vittoria dicontro il russo Andrey Rublev, anche se meno veloce di quella di. Matteo-Gael, match valevole per idi finale degli US, si giocherà domani mercoledì 4 Settembre. L’orario della sfida verrà svelato solo nella serata italiana dagli organizzatori del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport HD ed insu Eurosport Player . ...

