Bello Figo | accusato di andare con minorenni da Social Boom | minaccia azioni legali

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 3 settembre 2019) Da circa tre giorni si sta concretizzando online una singolare querelle mediatica, che vede coinvolti due personaggi estremamente noti tra le nuove gener, entrambi capaci di totalizzare numeri da capogiro su YouTube, ovvero. Se il primo, il 'Lol Rapper' più conosciuto d'Italia, è già salito più volte alla ribalta della cronaca nazionale negli ultimi anni – emblematico in tal senso il suo scontro del 2016 con Alessandra Mussolini – il secondo, che non fa musica ma gestisce un popolarissimo canale di gossip, sta gradualmente scalando la vetta della fama, anche e soprattutto grazie ai diversi scontri mediatici recentemente avuti con i personaggi più o meno noti di cui abitualmente commenta le gesta nei suoi contenuti online, un meccanismo che si sta ripetendo anche in questo caso....

JackerzYTB : So figo, so un modello... La prendo in culo e il cazzo è bello ???? - ncusitalia : @ncusofficial [#HWAN] Avete concluso bene la vostra giornata anche oggi~? Io mi sto impegnando per mostrare ai nos… - ncusitalia : [#HWAN] Avete concluso bene la vostra giornata anche oggi~? Io mi sto impegnando per mostrare ai nostri fan una be… -