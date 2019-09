Basket | Mondiali 2019 | che sfide! Stati Uniti-Turchia | Brasile-Grecia e Lituania-Canada

Basket - Mondiali 2019 oggi (3 settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : oggi (3 settembre) andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali di Basket 2019, in Programma in questi giorni in Cina. Nella giornata di oggi si giocheranno otto partite. Torneranno in campo le squadre inserite nei gironi E, F, G ed H. I palazzetti protagonisti saranno quello di Doungguan, Nanjing, Shangai e Shezen. Aprirà il Programma alle ore 09.30 italiane Australia-Senegal per il girone H. Alle 10.00 scenderanno in campo Montenegro e Nuova ...

ItalBasket batte Angola 92-61 e vola alla seconda fase dei mondiali : seconda vittoria dell'Italbasket ai mondiali in Cina. Dopo aver travolto all'esordio le Filippine (108-62), gli azzurri del ct Sacchetti

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : la Serbia domina le Filippine. La Spagna soffre ma batte Porto Rico. Russia e Argentina qualificate alla seconda fase : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 16.38 CINA-POLONIA 76-79: finisce qui! Vittoria per la Polonia al supplementare e primo posto garantito. La Cina si giocherà tutto con il Venezuela. Decisivi i 25 punti di Ponitka. 16.35 CINA-POLONIA 76-79: un solo libero per Ponitka e poi ...

Mondiali Basket 2019 – La Serbia travolge le Filippine e fa sorridere l’Italia - azzurri qualificati al Preolimpico : Grazie al successo dei serbi sulle Filippine, l’Italia stacca il pass per la seconda fase del Mondiale e per uno dei quattro tornei preolimpici del prossimo anno Si trattava di una semplice formalità, ma adesso è ufficiale: l’Italia si qualifica alla seconda fase del Mondiale e prenota un posto per uno dei quattro tornei preolimpici del prossimo anno dovranno qualificare quattro squadre ai Giochi di Tokyo 2020. Dopo il successo ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia - tutto come da pronostico. Ora la Serbia per provare la sorpresa in vista della seconda fase : seconda partita e seconda vittoria per l’Italia, che in questi Mondiali, tra Filippine e Angola, ha messo insieme un attivo nella differenza canestri di +77 (i 46 punti rifilati ai Gilas e i 31 con cui sono stati sconfitti gli uomini di coach Willy Voigt). Con la qualificazione alla seconda fase in tasca, rimane soltanto il match con la Serbia da affrontare per gli uomini di Meo Sacchetti. La selezione balcanica, forse non soltanto seconda ...

VIDEO Meo Sacchetti - Mondiali Basket 2019 : “Obiettivo minimo centrato - ora si pensa alla Serbia” : L’Italia del basket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di Meo Sacchetti sono stati ...

VIDEO Marco Belinelli - Mondiali 2019 Basket : “Contento di essere il 5° miglior realizzatore italiano di sempre” : Marco Belinelli, con i primi tre punti del match odierno contro l’Angola ai Mondiali di Cina 2019, è salito al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Il giocatore dei San Antonio Spurs, ha raggiunto quota 2195 superando Renzo Bariviera, che tra il 1969 e il 1978 ha messo a segno 2193 punti, anche se dopo l’uscita di scena dai quadri della Nazionale ha continuato a giocare per quasi dieci anni ad ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : Serbia avanti con le Filippine - inizia l’attesa Spagna-Porto Rico. L’Argentina batte la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 14.01: Sta per cominciare la sfida tra Cina e Polonia, che è uno scontro diretto per il primo posto nel gruppo A. 14.00 Serbia-Filippine 30-19: Piccola reazione delle Filippine e Djordjevic chiama timeout. 13.58 Serbia-Filippine 30-15: punteggio “tennistico” dopo due liberi di ...

Mondiali ItalBasket - Angola travolta 92-61. Staccati i pass per la seconda fase e per il Preolimpico : Tutto troppo facile per gli azzurri del basket. A Foshan, gli uomini di Sacchetti regolano la pratica Angola con un comodo 92-61 e ottengono, in un sol colpo, la qualificazione alla fase successiva della Fiba World Cup e il pass per il torneo Preolimpico, propedeutico per qualificarsi alle Olimpiadi

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziano Serbia-Filippine e l’attesa Spagna-Porto Rico. Argentina a fatica sulla Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 13.40 Serbia-Filippine 11-9: due liberi a segno per Milutinov. 13.38 Serbia-Filippine 9-9: pareggia Milutinov in schiacciata! 13.37 Serbia-Filippine 7-9: Filippine addirittura in vantaggio! Parziale di 5-0. 13.36 Serbia-Filippine 7-7: addirittura pareggio con un super Blatche in questo ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’Italia vince con l’Angola 92-61. L’Argentina batte la Nigeria con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 12.31 Si chiude momentaneamente qui la nostra DIRETTA, appuntamento alle 13.30 quando comincerà Serbia-Filippine, partita riguardante il girone dell’Italia! 12.29 Nigeria-ARGENTINA 81-94: seconda vittoria nel girone per i sudamericani, tra loro 23 punti e 10 rimbalzi di Scola, 17 punti di Garino, 14 ...

Risultati Mondiali Basket 2019/ Italia a valanga - Venezuela ok! Diretta live score : Risultati Mondiali basket 2019: Diretta live score delle partite di oggi lunedì 2 settembre. Italia a valanga contro l'Angola, vince il Venezuela.