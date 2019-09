Basket in carrozzina | Europei 2019 | seconda sconfitta per l’Italia Gli azzurri si

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019)per l’Italia aglidiin. Glisono stati battuti dalla Germania per 81-72 al termine di una partita che ha sempre visto la nostra Nazionale inseguire quella tedesca. La Germania ha allungato in maniera decisiva nel secondo tempo grazie soprattutto ai 29 punti Halouski e ai 20 di Passiwan, mentre non sono bastati all’Italia i 20 punti di Giulio Maria Papi e i 16 di Sabri Bedzeti. La Germania resta così a punteggio pieno nel Gruppo A insieme alla Gran Bretagna, che ha demolito la Polonia con il punteggio di 83-61. Nell’altro match la Svizzera ha superato l’Austria per 60-49. Nell’altro girone Spagna e Turchia sono a quota quattro vittorie e zero sconfitte, superando rispettivamente la Francia e l’Olanda. Prima vittoria, invece, per Israele, che ha battuto la Russia. RISULTATI E CLASSIFICHE GRUPPO ...

