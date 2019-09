Barbara D' Urso | Live Non è la D' Urso? Anche prima del caso Prati siamo stati ben

Barbara D'Urso - ritorno in tv - la replica a un hater : 'Quando me ne vado? Cambia canale' : Ha trascorso una lunga estate esibendo, da 62enne, bikini perfetti, deliziandosi tra giochi d'acqua con il materassino in piscina, balletti e sketch a Capri, in Sicilia e poi nella sua villa a Capalbio tra amici, tra cui anche l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi, con cui ha smentito di avere un flirt. Ora per Barbara D'Urso, la più impegnata e 'sovraesposta' tra le conduttrici televisive italiane, con una media calcolata di oltre ...

Barbara D'Urso a La Freccia : "Live-Non è la D'Urso? Dal salumiere alla signora chic milanese..." : Barbara D'Urso, alla vigilia del suo ritorno in televisione, racconta a La Freccia come è stata la sua stagione passata e cosa pensa per il futuro. A parte Sanremo, c’è qualche programma della concorrenza che vorresti condurre? "Sinceramente no. Mediaset mi ha dato davvero la possibilità di cimentar

Lorenzo Crespi/ "In Rai gente malvagia - Barbara d'Urso? Finti aiuti per gli ascolti" : Lorenzo Crespi annuncia la chiusura delle sue pagine social: le durissime accuse contro la Rai e Barbara d'Urso 'Finti aiuti solo per l'audience'.

Barbara D'Urso nasconde qualcosa - la conferma sul web : di quale segreto si tratta : "Sappiate che qualcosa vi sto nascondendo". Barbara D'Urso condivide con i suoi fan uno scatto che la ritrae di spalle con, davanti a lei, lo studio di Pomeriggio Cinque che pare nel pieno dei lavori in corso. La regina della televisione, infatti, tornerà presto con tutti i suoi programmi, dicendo d

Barbara D’Urso - Myrta Merlino rivela : “Abbiamo lo stesso approccio” : Myrta Merlino torna con L’Aria che Tira e fa una rivelazione su Barbara D’Urso Questa mattina, lunedì 2 settembre alle ore 11 su La7, torna L’Aria che Tira con Myrta Merlino. Fulcro centrale della trasmissione sono le consuete interviste con e ai protagonisti della politica e del mondo imprenditoriale, ma anche approfondimenti e collegamenti per raccontare la crisi di Governo che stiamo vivendo. Myrta Merlino è stata spesso ...

Barbara d’Urso misteriosa : “Vi sto nascondendo qualcosa…” - aria di cambiamenti? : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso torna con alcune sorprese? Barbara d’Urso tornerà presto in tv con tutti i suoi programmi e nel frattempo ama condividere i giorni di vacanza con i suoi follower, senza disdegnare tra l’altro di rispondere ad alcune domande nelle sessioni di domanda e risposta su Instagram. Recentemente alcune delle sue risposte hanno […] L'articolo Barbara d’Urso misteriosa: “Vi sto ...

Barbara D'Urso insultata dopo la morte di Nadia Toffa per non aver partecipato al funerale. La replica spiazza : Barbara D'Urso è finita nel mirino degli haters per non aver partecipato al funerale di Nadia Toffa e per aver pubblicato foto e video su Instagram dopo che la giornalista delle Iene, sua amica, era morta. Nei giorni successivi alla scomparsa di Nadia il profilo Instagram della D'Urso è stato infatt

Barbara D’Urso senza filtri : «Mi voglio innamorare. Il sesso? Magari…» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Le vacanze sono ormai finite per Barbara D’Urso che, con la solita energia da vendere, tornerà presto al timone di Pomeriggio Cinque, di Domenica Live e di Live – Non è la D’Urso. Fra una riunione e l’altra, però, la conduttrice trova il tempo di rispondere alle domande dei suoi follower di Instagram, curiosissimi sulla vita privata ...

“Sesso?”. Barbara D’Urso senza freni : la sua risposta lascia tutti senza parole : Barbara D’Urso non si trattiene e rivela tutto. Racconti piccanti, ammissioni, confessioni che mai avremmo pensato. La conduttrice più amata di Mediaset, insieme a Maria De Filippi, stupisce i fan con delle parole che rimarranno negli annali di gossip. Sono gli ultimi giorni di vacanza per lei, prima di tornare ad assediare il bunker di Cologno Monzese, il suo vero e proprio regno, dove sta organizzando la prossima stagione televisiva. Tra uno ...