Bang & Olufsen lancia la soundbar premium Beosound Stage con supporto Chromecast

Beosound Stage è la nuova lussuosa soundbar di Bang & Olufsen : Da fine autunno sarà disponibile Beosound Stage , la nuova soundbar di Bang & Olufsen che si distingue per il design minimalista e raffinato. Disponibile nelle due versioni in alluminio satinato o in legno, è compatibile con qualsiasi televisore dotato di connessione HDMI ARC, e include al suo interno quattro woofer e undici altoparlanti, per eliminare la necessità di un subwoofer aggiuntivo. Offre un sistema audio a tre canali, con un ...

Bang & Olufsen sta pensando di vendere : (Foto: Alessio Jacona) Non se la passa bene l’azienda Bang & Olufsen, nata in Danimarca nel 1925 e affermatasi nel tempo come uno dei marchi d’eccellenza nel settore dei dispositivi video e audio, dalle cuffie auricolari agli speaker per tv e impianti stereo. Come riportato da Reuters, il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda, Ole Andersen, ha fatto sapere di essere pronto a prendere in considerazione anche l’opzione della ...