Bando di concorso per la selezione di 90 giornalisti Rai | scadenza al 28 ottobre

Concorso pubblico : 2329 funzionari amministrativi - si avvicina la scadenza del Bando : È stato pubblicato, nelle scorse settimane, un bando di Concorso Ripam per l'assunzione di 2.329 impiegati del Ministero della Giustizia. Il Concorso prevede l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato in particolare al personale non manageriale da inserire nella terza area funzionale, nelle cariche dell'impiegato del Ministero della Giustizia, ad esclusione della Valle d'Aosta. La scadenza del bando è fissata per il 9 settembre e, a tal ...

Concorso Ministero Ambiente 2019 : Bando - requisiti e scadenza : In data 20 Agosto è stato pubblicato dal Ministero dell’Ambiente il bando ufficiale del Concorso pubblico che renderà disponibili 251 posti di lavoro: eccone i requisiti, la scadenza e le caratteristiche della prova di selezione. bando: quali sono i profili interessati Le unità di personale non dirigenziale saranno inquadrate nell’area terza, Posizione Economica F1 e avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con ...

Concorso funzionari e ispettori del lavoro 2019 : Bando online da 1514 posti : Concorso funzionari e ispettori del lavoro 2019: bando online da 1514 posti È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami il bando di Concorso funzionari e ispettori del lavoro per un totale di 1.514 posti. Si tratta di una campagna di reclutamento finalizzata all’assunzione delle unità richieste con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, per l’Istituto per l’Assicurazione ...

Concorso della Banca d'Italia per assunzione di 55 esperti : il Bando scade il 27 settembre : La Banca d'Italia cerca personale laureato per la copertura di 55 posti in vari profili professionali, a tempo indeterminato. Il bando di Concorso pubblico è presente sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 27 agosto. Requisiti specifici e generali Le figure ricercate sono le seguenti: 30 esperti che verranno destinati all'attività di vigilanza sul sistema Bancario, risoluzione e gestione delle crisi e attività di prevenzione del riciclaggio; 5 ...

Concorso Campania 2019 : a Settembre il Bando per 650 assunzioni nei Centri per l’Impiego : Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, con un post su Facebook ha annunciato la pubblicazione di un nuovo bando di Concorso Campania 2019 già previsto dal Piano per il Lavoro: a Settembre inizierà la procedura di reclutamento di 650 figure a tempo indeterminato nei Centri per l’Impiego regionali. Vediamo assieme tutte le informazioni in merito. Prova preselettiva Concorso Regione Campania: istruzioni di svolgimento Concorso ...

Concorso Ministero Ambiente 2019 : pubblicato il Bando per 251 assunzioni : Nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 63 del 9-8-2019 è stata pubblicata la delibera per l’assunzione di 251 unità di personale non dirigenziale, area III e posizione economica F1, a tempo indeterminato tramite Concorso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In questo articolo vogliamo fornire una panoramica completa del bando in merito a profili richiesti, requisiti di ...

Concorso per 38 posti da specialista tecnico in Lombardia : il Bando scade il 27 settembre : La Regione Lombardia ha indetto un Concorso Pubblico per la copertura di 38 posti da specialista tecnico con contratto a tempo pieno e indeterminato in ambito forestale e agrario. L'amministrazione regionale, in data 2 agosto, ha approvato un Concorso Pubblico per Esami al fine di assumere 38 unità di personale con contratto di assunzione appartenente alla categoria D1 - specialista area tecnica....Continua a leggere

Concorso Oss Asp Piacenza : Bando per 66 posti - richiesta licenza media : È stato proclamato dall'Asp (azienda pubblica di servizi alla persona) di Piacenza un nuovo Concorso per il reclutamento di 66 postazioni di lavoro per Oss (operatori socio sanitari). Coloro che verranno assunti inizieranno a lavorare con un contratto a tempo indeterminato presso le diverse sedi dell'Asp. Le postazioni disponibili Il bando provvede al reclutamento di: 22 postazioni a tempo pieno e 5 postazioni a tempo parziale (con un totale di ...

Concorso Ministero dei beni culturali : pubblicato il Bando per 1.052 assunzioni : E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di Concorso relativo alla selezione di 1052 unità di personale da impiegare presso il Ministero per i beni e le Attività culturali. La selezione riguarda la figura di vigilanti, ovvero di coloro che saranno chiamati ad occuparsi dell'accoglienza del pubblico e della gestione, nonché della tutela, dei luoghi che sono tenuti a preservare come musei e siti archeologici....Continua a leggere

