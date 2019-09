Fonte : romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2019) Roma – “Da mesi ci giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza massiccia dinei varidi Roma. Delle gare di derattizzazione previste da almeno due anni pero’ nessuna traccia. Da via Cola di Rienzo a Tor Bella Monaca, dal Trullo a San Basilio, isembrano essersi impadroniti delle strade. Anche nelle ville storiche e neipubblici la presenza dei pericolosi roditori, ormai in sovrannumero, trova habitat favorevoli come in villa Pamphili e villa Borghese. Sono in attesa, ormai da oltre un anno, di avere una risposta alla mia richiesta di accesso agli atti, con cui richiedevo informazioni su quali misure l’amministrazione intende adottare per avviare una campagna di pulizia e derattizzazione efficace e con effetti piu’ duraturi in, scuole e strade della citta’. Ad oggi nessuna risposta e’ ...

romadailynews : Baglio: derattizzazioni ferme, allarme #topi in parchi e #quartieri: #Roma – “Da mesi ci… -