Autotorino - A Bergamo una nuova concessionaria Jeep e Alfa Romeo

(Di martedì 3 settembre 2019)amplia la sua rete con unacittà. Il nuovo centro, situato in via per Zanica 87, affianca allo showroom dedicato ai modelli di FCA un service ufficiale Mercedes-Benz e unesposizione dedicata allusato.Raddoppia la presenza sul territorio. Per il dealer nato in Valtellina si tratta della 38esima apertura, la nona filiale dedicata ae la seconda al marchio del Biscione. La struttura, per la quale sono stati investiti 1,5 milioni di euro, si sviluppa su 12.800 metri quadrati di superficie, di cui quasi un terzo dedicati allesposizione. Il gruppo era già presente sul territorio con la filiale di Curno e quello orobico rappresenta, per, il terzo mercato e il terzo parco auto nella Lombardia.

