Fonte : quattroruote

(Di martedì 3 settembre 2019) Andare a corrente richiede loccorrente. E lne è al corrente, visto che per la propria Suv best in class, la Q5, ha trasferito sulla versione-in gran partetecnologia adottata dalla prima elettrica di casa. La parentela tra le due vetture è tale che sul quadrante, al momento dell'accensione, appare la stessa scritta, e-tron. La nuovaQ5e quattro S tronic, questo il nome completo allanagrafe, è declinabile nelle versioni 55 e 50. Non va, quindi, controcorrente. Ma basta davvero questo banale gioco di parole per raccontarla e inquadrarla? Ovviamente no. La Casa ha scelto un messaggio efficace dal punto di vista del marketing, Q alla quinta (con cinque aree di caratterizzazione: elettrificazione, efficienza, accessibilità, prestazioni e versatilità). Una premessa che andrà verificata dai fatti e dal nostro Centro prove, dal momento che sulla carta la Q5 55 TSFI ...

dinoadduci : Audi Q5 55 TFSI e - Al volante della Suv ibrida plug-in - quattroruote : @Audi #Q5 55 TFSI e, ecco il nostro primo contatto con la variante #ibrida plug-in - EvoMagazineIt : ABT crea una sorta di Audi S1 partendo dalla 2.0 40 TFSI -