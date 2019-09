Atletica – Roberta Bruni salta 4 52 a Chiari e ritocca il suo record personale di 6

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) Prova positiva peral meeting di asta in piazza a: l’atleta azzurra4.52 eil suodi 6 centimetri Bella serata pernel meeting di asta in piazza a(Brescia). La 25enne dei Carabinieri4,52 alla prima prova, che vale iloutdoor migliorato di sei centimetri. Quest’anno aveva superato 4,46 vincendo la medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli, dove aveva pareggiato la stessa misura ottenuta nel mese di giugno a Praga. È il suo secondo risultato in carriera, dopo il primato italiano indoor di 4,60 realizzato nel 2013, per salire al secondo posto nelle liste nazionali all’aperto di sempre guidate dal 4,60 di Anna Giordano Bruno nel 2009. Continua quindi a crescere la romana che vive e si allena a Rieti, sotto la guida tecnica di Riccardo Balloni, nella stagione che l’ha vista tornare alla ...

