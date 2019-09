Atletica – Le Olimpiadi ed il nuovo futuro | Andrew Howe svela | “dopo Tokyo 2020 farò

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019)guarda al: dallealruolo da allenatore Giornata di importanti annunci per: l’atleta azzurro hato i suoi obiettivi per il prossimo anno e i suoi progetti futuri. “Il mio prossimo obiettivo sono le, voglio arrivare in finale e tutte le mie forze adesso sono concentrate sul prossimo anno“, queste le parole dia margine della presentazione di “Viva l’Italia”, evento che si terrà a Cinecittà World dal 6 al 15 settembre. “Per quest’anno va bene così, ho cambiato allenatore ed è una fase di aggiustamenti, ho dovuto anche un po’ cambiare la tecnica della corsa ma il prossimo anno sono sicuro che sarà l’anno giusto“, ha aggiunto. Action Images “Dopo leci saràallenatore, insegnante, motivatore, non lo so, deciderò il ...

