ASUS ZenFone 6 riceve TWRP insieme ad altri smartphone e un custom kernel con refresh a

Il falso problema con la fotocamera ASUS ZenFone 3 : precisazioni su AF - AWB e AE bloccati : Occorre tornare su un device lanciato sul mercato tre anni fa, ma ancora oggi molto apprezzato e diffuso nel nostro Paese, considerando quanto raccolto sull'Asus ZenFone 3 e la sua fotocamera oggi 29 agosto. L'ultimo punto della situazione sulle nostre pagine risale a quattro mesi fa, quando vi ho parlato degli ultimi riscontri sul versante assistenza per tutti coloro che hanno deciso di interfacciarsi con l'azienda per risolvere il problema ...

Questa mattina ASUS ha annunciato la disponibilità sul mercato Italiano del suo ZenFone 6 Edition 30: un'edizione esclusiva che celebra i 30 anni del brand.

ASUS ZenFone 6 e Motorola Moto G6 Play si aggiornano ancora: patch di sicurezza e tanti piccoli miglioramenti (Benessere digitale, Smart Key e altro ancora)

Buone notizie per chi ha deciso di acquistare ASUS ZenFone 6 direttamente dallo store ufficiale del produttore : lo smartphone, infatti, è di nuovo disponibile

ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy A5 (2016) e Samsung Galaxy J3 (2017) si aggiornano. Siete curiosi di sapere quali sono le novità introdotte?

L’aggiornamento dell’anno per ASUS ZenFone Max Pro M1 : 16.2017.1906.056 con Digital Weelbeing ed altro : È in arrivo per l'ASUS Zenfone Max Pro M1 un nuovo aggiornamento software, portatore di una serie di novità piuttosto importanti, tra cui il Digital Weelbeing (un particolare servizio che tiene d'occhio le abitudini Digitali degli utenti, tentando di andarlo a migliorare dov'è possibile, senza mai per questo forzare oppure avanzare pretese) ed una Dark Mode molto più profonda relativamente al sistema operativo ed all'interfaccia utente. ...

Il nuovo aggiornamento software per ASUS ZenFone Max Pro M1 introduce il Digital Wellbeing e altre migliorie al sistema.

Possibilità di provare Android Q su ASUS ZenFone 6 : come diventare beta tester : L'ASUS Zenfone 6 è sempre al centro delle discussioni attuali, questa volta in riferimento alla Possibilità di testare in anteprima la major-release che verrà, Android Q. Il colosso taiwanese è in cerca di beta tester per verificare la tenuta del software, così da ricevere feedback importanti per migliorarlo e renderlo stabile. Siete interessati a diventarlo per caso? Iscrivetevi al forum ZenTalk del produttore, e fornite tutte le informazioni ...

diverse custom ROM arrivano in via non ufficiale su ASUS Zenfone 5Z.

Sappiamo che ci sono tanti aspetti positivi per comprare un ASUS ZenFone 6, ma adesso ce n'è un altro che può fare la differenza, in modo particolare per gli amanti degli aggiornamenti.

ASUS ZenFone 6 si aggiorna alla versione 16.1220.1906.167 portando diversi miglioramenti al comparto fotografico: andiamo a scoprire tutte le novità nel changelog completo.

Un aggiornamento chiave per l’ASUS ZenFone 6 ZS630KL : una sfilza di novità con 16.1220.1906.167 : Potrebbe sembrare non essere al centro della scena l'ASUS Zenfone 6 (modello ZS630KL), ma a ben guardare ci accorgiamo che non è affatto così: il top di gamma taiwanese ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento siglato '16.1220.1906.167', e sempre basato su Android 9.0 Pie. Come riportato dal forum ufficiale 'ZenTalk' (che sappiamo fornire in anteprima tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti che investono i dispositivi del colosso ...

Buone notizie per i possessori di ASUS Zenfone Max Pro M1 appassionati di modding: anche per il loro smartphone, infatti, è disponibile LineageOS 16