Astral Chain era in sviluppo da prima di NieR | Automata e doveva presentare squadre

Perché Astral Chain non è arrivato su PS4? Risponde il director Hideki Kamiya : Negli ultimi giorni, molti giocatori arrabbiati hanno bombardato Astral Chain su Metacritic con recensioni negative solo Perché il gioco è uscito in esclusiva per Nintendo Switch.Un utente Twitter giapponese, che desiderava davvero che il gioco arrivasse su PlayStation 4, ha tentato la fortuna chiedendo nientemeno che al director di PlatinumGames, Hideki Kamiya. "Perché non è stato pubblicato Astral Chain per PS4? Odi PlayStation?", ha domandato ...

L'esclusiva Switch Astral Chain in testa nella classifica UK : Astral Chain per Nintendo Switch domina la classifica di vendita dei giochi fisici nel Regno Unito.Astral Chain è disponibile in un solo formato, per Switch appunto, mentre i successivi tre giochi in classifica sono multipiattaforma. Come sempre, i dati non tengono conto dei download digitali.Il gioco di corse Wreckfest si trova al secondo, davanti al primo capitolo della The Dark Pictures Anthology, Man of Medan al terzo posto. L'apprezzato ...

Astral Chain sotto review bombing : Astral Chain sta subendo il celebre fenomeno del review bombing, ovvero quanto la community di un dato gioco manifesta il proprio malcontento riguardo qualcosa tramite una serie di recensioni negative e ingiustificate sul dato gioco.In particolare, in questo momento, la pagina di Astral Chain presente su Metacritic presenta un giudizio decisamente contrastante tra il voto della stampa di settore e quello concesso da parte degli utenti. Se per la ...

Astral Chain promosso a pieni voti dalla critica : Astral Chain è il nuovo action RPG futuristico targato Platinum Games per Nintendo Switch, il titolo sarà disponibile a partire dal 30 agosto ma sono già disponibili in rete diverse recensioni. Dai voti al momento disponibili è facile capire che stiamo parlando di un titolo valido.In effetti OpenCritic propone un più che valido 87, confermato a ruota da GameRankings e Metacritic, rispettivamente con i loro 88.27% ed 88. Insomma pare che la nuova ...

Astral Chain si mostra nel trailer di lancio : Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio di Astral Chain, il nuovo titolo d'azione di Platinum Games diretto dal game designer di NieR: Automata Takahisa Taura.Ecco una panoramica del gioco che arriverà alla fine del mese in esclusiva su Nintendo Switch:"In un futuro prossimo, la Terra è stata invasa da creature extraterrestri chiamate Chimere. Questi mostri hanno contaminato il mondo con una misteriosa sostanza chiamata "materia cremisi" e ...

Astral Chain - recensione : La collaborazione tra Nintendo e Platinum Games è cresciuta sempre più negli ultimi anni. Dopo Wonderful 101 e Bayonetta, la software house che non ha certo bisogno di presentazioni nell'ambito degli action game ha fatto letteralmente sognare gli utenti Switch con l'annuncio di Astral Chain lo scorso febbraio. Nonostante la breve finestra di release in rapporto alla data di annuncio e il fatto che per molto tempo non si fosse capito bene di che ...

Astral Chain : il game director parla dell'influenza dei Pokemon sul gioco : In un nuovo tweet sull'account Twitter di Nintendo of America, Takahisa Taura, game director di Astral Chain, parla di come i Pokemon abbiano influenzato il gioco in arrivo."In Astral Chain, il giocatore combatte a fianco dei Legion", afferma Taura. "Adoro i Pokemon, quindi forse l'idea di invitare un altro personaggio a combattere insieme è stata fortemente influenzata dalle mie esperienze di gioco d'infanzia insieme ai miei Pokemon."Oltre ...

Astral Chain si mostra in un nuovo trailer dedicato ai combattimenti : Astral Chain è il nuovo action targato PlatinumGames, che sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch alla fine del mese, gli sviluppatori hanno promesso divertimento condito con tanta azione, e per l'occasione è stato pubblicato dedicato.Il video introduce i Legion, ovvero delle particolari creature che i giocatori potranno utilizzare nelle battaglie di Astral Chain, tuttavia questi compagni non si limiteranno ad attaccare a testa bassa il ...

Astral Chain potrebbe essere il gioco in circolazione che più rappresenta Platinum - prova : È giusto affermare che PlatinumGames ha padroneggiato l'arte dei giochi action, ma se questo talentuoso studio si espandesse verso nuove direzioni? Il fenomenale Nier: Automata ne ha offerto un assaggio con le sue finiture da RPG, mentre il cancellato Scalebound sembrava puntare persino più in alto. Chiaramente, Platinum è impaziente di spingersi verso nuovi confini, motivo per cui non dovrebbe essere una sorpresa che Astral Chain sia un titolo ...

Astral Chain - Luigi's Mansion 3 e molti altri giochi Nintendo saranno presenti alla Gamescom 2019 : Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain e The Legend of Zelda: Link's Awakening.La casa di Kyoto darà spazio anche all'eSports con il Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - ...

Astral Chain : il nuovo trailer mostra storia - personalizzazione e combattimento : Astral Chain è l'ultima esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura e per l'occasione Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer della durata di otto minuti che mostra alcuni aspetti del gioco.In Astral Chain i giocatori dovranno dominare diversi stili di combattimento: il gioco infatti vi dà pieno controllo di due personaggi che dovranno essere usati contemporaneamente in ...

Secondo Digital Foundry l'esclusiva Switch Astral Chain è davvero promettente : Astral Chain è la nuova esclusiva Nintendo Switch targata Platinum Games, si tratta di un action RPG in stile giapponese e i trailer mostrati fino ad ora fanno ben sperare.Tuttavia i ragazzi di Digital Foundry hanno già avuto modo di visionare il materiale ed hanno definito il tutto come il titolo più atipico mai creato da Platinum Games, una sorta di fusione tra Deus Ex, Batman e The Legend of Zelda:"Ad un certo punto della demo mi aspettavo la ...

Astral Chain : l'esclusiva Nintendo Switch si mostra in 5 minuti di video gameplay : Astral Chain è l'esclusiva Nintendo Switch realizzata da Platinum Games e diretta dal game designer di NieR: Automata, Takahisa Taura.Il gioco, il cui lancio è previsto per il 30 agosto, si mostra in un interessante video gameplay della durata di 5 minuti, grazie al quale possiamo avere un assaggio del titolo. In particolare, nel filmato potremo apprezzare il sistema di combattimento e una missione secondaria del gioco.Riportiamo di seguito il ...