Armato di coltello uccide 8 bimbi | stavano festeggiando il primo giorno di

Villeurbanne - 19enne ucciso e 9 persone ferite da un aggressore Armato di coltello : L’aggressione avvenuta vicino a una stazione della metropolitana. Un feritore subito catturato, il complice in fuga

Agrigento : Armato di coltello rapina un giovane - arrestato : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – armato di coltello, minaccia un giovane 19 enne in pieno centro storico ad Agrigento, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato il rapinatore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Agrigento e mai avrebbe potuto pensare di ritrovarsi davanti, all’improvviso, in via Gallo ed in pieno ...

Agrigento : Armato di coltello rapina un giovane - arrestato : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – armato di coltello, minaccia un giovane 19 enne in pieno centro storico ad Agrigento, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato il rapinatore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Agrigento e mai avrebbe potuto pensare di ritrovarsi davanti, all’improvviso, in via Gallo ed in pieno pomeriggio, ...

Agrigento : Armato di coltello rapina un giovane - arrestato : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – armato di coltello, minaccia un giovane 19 enne in pieno centro storico ad Agrigento, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato il rapinatore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del centro storico di Agrigento e mai avrebbe potuto pensare di ritrovarsi davanti, all’improvviso, in via Gallo ed in pieno ...

Agrigento : Armato di coltello rapina un giovane - arrestato : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - armato di coltello, minaccia un giovane 19 enne in pieno centro storico ad Agrigento, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato il rapinatore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del ce

Conosce una donna in chat e la invita a casa - ma è un rapinatore Armato di coltello : Dopo aver minacciato la vittima, il rapinatore ha rubato anche l’auto del padre e si è dato alla fuga

Mentone - polizia uccide uomo Armato di coltello che aveva appena tentato di suicidarsi : Un cinquantenne che aveva cercato di togliersi la vita si è scagliato contro i poliziotti che l'avevano appena salvato: un agente ha aperto il fuoco e l'ha ucciso.

Bari - Armato di coltello assalta un supermercato a Triggiano : 35enne arrestato : Si sono vissuti momenti di paura ieri pomeriggio in un supermercato di Triggiano, paese alle porte di Bari, dove all'improvviso, un 35enne del posto già noto alle forze di polizia, ha fatto irruzione armato di un coltello. Il soggetto ha preso di mira il market "Spesa più", situato in via Casalino. Una volta all'interno del negozio, vestito con un berretto verde, una sciarpa blu e con il volto coperto da un paio di occhiali da sole, il ...