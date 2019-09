Argentina | Italia contro la nuova tranche di prestito Fmi

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’Italia vince con l’Angola 92-61. L’Argentina batte la Nigeria con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 12.31 Si chiude momentaneamente qui la nostra DIRETTA, appuntamento alle 13.30 quando comincerà Serbia-Filippine, partita riguardante il girone dell’Italia! 12.29 Nigeria-ARGENTINA 81-94: seconda vittoria nel girone per i sudamericani, tra loro 23 punti e 10 rimbalzi di Scola, 17 punti di Garino, 14 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - l’Italia vince con l’Angola 92-61. Argentina in difficoltà con la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 11.22 Nigeria-Argentina 43-43: Okogie con i suoi 10 punti porta i suoi in parità alla pausa lunga. 11.19 TUNISIA-IRAN 44-35: termina così il secondo quarto del match. 11.16 ITALIA-ANGOLA 92-61: gli azzurri vincono senza troppe difficoltà. Miglior marcatore del match Belinelli con 17 ...

Basket - Mondiali 2019 : scontro diretto Spagna-Porto Rico. Serbia - Italia e Argentina vicino alla qualificazione : Comincia la seconda giornata della prima fase ai Mondiali di Basket. Andiamo a vedere quali sono le partite di oggi in Cina: GRUPPO A Venezuela-Costa D’Avorio (ore 10.00) Cina-Polonia (ore 14.00) Tornano in campo i padroni di casa, che con una vittoria contro la Polonia avvicinerebbero la qualificazione alla fase successiva e anche il primo posto in classifica. Sfida comunque equilibrata e con i polacchi che hanno comunque offerto una ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 31 agosto - l’Italia domina il primo tempo con le Filippine! In campo anche Argentina e Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-FILIPPINE DEI Mondiali DI Basket (SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 14.09 CINA-COSTA D’AVORIO 8-5: padroni di casa avanti dopo un parziale iniziale di 4-0. 14.07 ITALIA-FILIPPINE 62-24: finisce il primo tempo, Gallinari è arrivato a 14 punti con uno spaventoso 4 su 4 da tre! 14.03 ITALIA-FILIPPINE 57-20: è tornato Gallinari e mette una tripla ...

Sci alpino - l’Italia si prepara per l’inverno : i gigantisti convocati per la trasferta in Argentina : Fervono i preparativi per la stagione invernale e la Nazionale Italiana di sci alpino è nel pieno della fase di allenamento in vista della Coppa del Mondo. Velocisti e slalomisti sono già arrivati a Ushuaia (Argentina), da lunedì 26 agosto toccherà anche ai gigantisti che rimarranno in Sud America fino a lunedì 23 settembre: un mese intero di preparazione per avvicinarsi alla stagione invernale. Il Direttore Tecnico Roberto Lorenzi ha convocato ...

Argentina - i convocati di Scaloni per i test contro Messico e Cile : ci sono 5 ‘italiani’ : Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha convocati 27 calciatori in vista dei test di settembre contro Messico e Cile. Ci sono cinque giocatori che militano nel campionato italiano: Dybala, Correa, Pezzella, De Paul e Lautaro Martinez. Nella lista Albiceleste Under 23 ci sono invece Colombatto del Cagliari, Maroni dalla Sampdoria e Romero del Genoa. Ecco la lista completa dei convocati della Nazionale maggiore. Portieri: Andrada, ...

Argentina - Macrì perde Primarie : crollo Borsa -40%/ Le società italiane coinvolte : Argentina nel caos: Macrì perde le Primarie, Borsa Buenos Aires crolla sotto il 40%. Le società italiane più coinvolte e i vari scenari: risorge peronismo

Volley - Preolimpici 2019 : i risultati di oggi (11 agosto). 6 qualificate ai Giochi : Italia in festa con Brasile - Polonia - USA - Russia e Argentina : Si sono conclusi i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile, in questo fine settimana si sono assegnati sei pass: soltanto le vincitrici dei sei gironi hanno staccato il biglietto per la rassegna a cinque cerchi. Gli USA hanno liquidato l’Olanda e hanno sbrigato la pratica, tutto facile per la Russia contro l’Iran, l’Argentina chiude i conti mentre la Polonia conquista il ...

Volley - Mondiali Under 21 2019 : Italia senza limiti - azzurri in semifinale! Travolta l’Argentina - ora c’è la Russia : L’Italia travolge l’Argentina con un secco 3-0 (25-21; 25-13; 25-19) e vola in semifinale ai Mondiali Under 21 di Volley maschile, gli azzurri hanno completato il percorso netto nelle due fasi a gironi e proseguono la propria avventura nella rassegna iridata che si sta disputando in Bahrain. I ragazzi di coach Monica Cresta si giocheranno una medaglia, il prossimo avversario sarà la Russia mentre l’altra semifinale sarà tra ...

Festival delle Spartenze - il Sud celebra i migranti italiani. Focus sull’Argentina col direttore dell’Apollo 11 : L’Italia non è solo il paese degli “immigrati”, ma soprattutto è terra di “emigrati”. Solo nel 2018 se ne sono andati in 130mila, per lo più ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Giovani spesso costretti a partire alla ricerca di un lavoro o semplicemente di un futuro migliore che l’Italia non riesce a garantire. “Cervelli in fuga”, come vengono chiamati, che dal 25 luglio al 3 agosto si riuniranno al Piccolo Festival delle Spartenze. ...

Hockey pista - Mondiali femminili 2019 : l’Argentina travolge l’Italia. Azzurre sconfitte 9-1 : Non c’è mai stata storia. Nella terza giornata del Girone B dei Mondiali femminili di Hockey su pista, in corso di svolgimento a Barcellona, l’Argentina ha travolto 9-1 l’Italia di Massimo Giudice, che comunque ha concluso la prima fase al secondo posto del raggruppamento, forte delle vittorie contro Portogallo e Germania. Troppo forti le sudamericane, brave a mettere da subito le cose in chiaro. Dopo poco più di cinque minuti ...

Volley - Universiadi 2019 : doppia vittoria per l’Italia. Gli uomini battono l’Argentina in rimonta - ragazze a valanga sulla Svizzera : Sono arrivate due vittorie per l’Italia impegnata nei tornei di Volley alle Universiadi 2019. I ragazzi hanno sconfitto l’Argentina per 3-2 (23-25; 20-25; 25-15; 25-23; 25-12) al termine di una partita davvero rocambolesca: dopo essere stati sotto per 2-0, gli azzurri sono riusciti a rimontare e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva al PalaSele di Eboli dopo quella ottenuta all’esordio contro la Svizzera. ...

ITALIA Argentina VOLLEY - UNIVERSIADI 2019/ Risultato : in campo - si gioca! : Diretta ITALIA ARGENTINA: info streaming video e tv della partita di VOLLEY maschile, in programma oggi domenica 7 luglio per le UNIVERSIADI 2019 di Napoli.