Apertura anticipata della stagione di caccia | “Ricominciano le uccisioni di massive di

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Il primo giorno di settembre è stato “inaugurato” con l’di(ufficialmente prevista, invece, per la terza domenica del mese) in quasi tutte le Regioni“: lo rende noto l’associazione “Animalisti Italiani Onlus”. “Ricominciano ledidi animali selvatici: si tornerà quindi a sparare per il piacere sadicolobby deitori e tutto ciò in totale assenza di controlli, alcuni dei quali affidati agli stessitori. Iltore è controllore di se stesso. Una vera assurdità! Il riordino delle Province, infatti, ha determinato in molti casi l’azzeramento dei corpi di Polizia Provinciale, deputati ai controlli venatori.” “Le Regioni – afferma Walter Caporale Presidente di Animalisti Italiani – devono assumersi le proprie responsabilità, dinanzi ai cittadini e alla natura, ...

