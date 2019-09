Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana dal 9 settembre | Asuman rischia il carcere

Anticipazioni Bitter Sweet ultime puntate : Nazli aspetta un figlio - Demet viene arrestata : Si avvicina la messa in onda delle ultime puntate di Bitter Sweet, la nuova soap opera che ha debuttato su Canale 5 quest'estate e che ha rapito il pubblico italiano. Nella settimana che va dal 9 al 13 settembre verranno trasmessi gli ultimi episodi di questa stagione, durante i quali avremo modo di vedere l'attesissimo finale che sarà ricco di colpi di scena. E per l'occasione, Mediaset ha scelto di raddoppiare la durata della soap su Canale 5: ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di martedì 3 settembre 2019 : anticipazioni puntata 67 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 3 settembre 2019 su Canale 5: Ferit e Nazli sulla via della riappacificazione: i due ragazzi si godono una giornata in campagna per tentare di riconciliarsi… Demet ha nelle sue mani una registrazione audio davvero compromettente e minaccia il marito Hakan di denunciarlo come mandante dell’omicidio di Demir e Zeynep. Ma lui come reagirà? BITTER SWEET: ...

Bitter Sweet Anticipazioni 3 settembre 2019 : Demet ha un audio che incastra Hakan : E' giunta l'ora della resa dei conti per Demet, la donna è pronta a rischiare il carcere, pur di liberarsi di Hakan.

Bitter Sweet - Anticipazioni : Ferit e Nazli fanno l’amore - ma Hakan continua a tramare contro di loro : Ferit e Nazli - Bitter Sweet Settimana importante per i fan di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, la telenovela turca rivelazione dell’estate di Canale 5: dopo l’ennesimo litigio innescato dalla presenza ingombrante di Pelin, Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel) trascorreranno infatti del tempo da soli lontani da Istanbul e, visti i loro sentimenti, faranno per la prima volta l’amore in una casetta abbandonata in ...

BITTER SWEET/ Anticipazioni dal 2 al 6 settembre : Ferit chiede scusa a Nazli ma... : BITTER SWEET, Anticipazioni puntate dal 2 al 6 settembre: Ferit chiede scusa a Nazli, quale sarà la risposta della cuoca?

Anticipazioni Bitter Sweet finale di stagione : scontro a fuoco tra Hakan e Ferit : Per tutti i fan della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si avvicina il momento del gran finale di stagione. La prossima settimana, a partire da lunedì 9 settembre, verranno trasmessi su Canale 5 gli ultimi episodi di questa fortunatissima serie che ha stregato e conquistato il cuore del pubblico italiano. Un finale di stagione che si preannuncia imperdibile per tutti i telespettatori e che sarà caratterizzato in primis dalla resa dei ...

Bitter Sweet Anticipazioni : scoppia la passione tra Nazli e Ferit : anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntate dal 2 al 6 settembre Le anticipazioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore svelano che nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale5, Pelin finirà per incrinare il rapporto di Nazli e Ferit. Aslan infatti, per incontrare l’ex fidanzata, arriverà tardi a un’intervista nel ristorante di Nazli. La ragazza finirà per litigare anche con Asuman ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Fatos confessa a Nazli di amare Tarik - Engin cotto di Manami : Torna lo spazio dedicato alle notizie riguardanti Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv diretta da Çagri Bayrak, andata in onda per la prima volta il 4 luglio 2017 in Turchia. Le anticipazioni delle puntate di settembre svelano che Fatos capirà finalmente di provare qualcosa di più che di una semplice amicizia per l'autista Tarik. Dall'altro canto, il suo ex fidanzato Engin si avvicinerà pericolosamente a Manami, la socia di Nazli ...

Bitter Sweet - Anticipazioni dal 2 al 6 settembre : Asuman ci ricasca - Nazli in pericolo : Bitter Sweet, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 settembre: arriva la madre di Ferit Le anticipazioni di Bitter Sweet dal 2 al 6 settembre ruotano tutte attorno al legame ritrovato tra Nazli e Ferit, che comunque saranno tenuti sott’osservazione da Pelin; sul ricatto di Demet ad Hakan che nel frattempo ricatterà nuovamente Asuman; infine all’irruzione […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 2 al 6 settembre: Asuman ci ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di lunedì 2 settembre 2019 : anticipazioni puntata 65 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 2 settembre 2019 su Canale 5: Ferit, per colpa di Pelin, arriva in ritardo all’intervista che aveva al ristorante di Nazli… Nazli litiga con Asuman in quanto si è fatta pagare il debito da Deniz. Dopo questo litigio, Nazli intende partire per qualche giorno… Asuman per restituire i soldi a Deniz accetta un lavoro da un uomo piuttosto losco ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 30 agosto : Tarik esce con Manami - e Fatos? : Bitter Sweet, Anticipazioni puntata 30 agosto: il mistero della foto nel libro, Pelin è pronta per la sua ultima mossa contro Nazli?

Bitter Sweet Anticipazioni : FATOS capisce di amare TARIK : Negli episodi di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore andati in onda di recente, il timido TARIK (Berk Yaigin) ha confessato a FATOS (Oznur Serceler) di essere innamorato di lei; tuttavia la ragazza, spiazzata dalla dichiarazione dell’uomo (che ha sempre considerato soltanto come un amico) ha preferito mantenere le distanze con l’autista della Posula Holding, specificando di volergli soltanto bene. Le cose sono però ...