Anthology of Fear | trailer e immagini ci presentano il nuovo spaventoso horror

Fonte : eurogamer

(Di martedì 3 settembre 2019) Ultimate Games e RG Crew hanno annunciatoof; ungiocopsicologico in prima persona che si concentra sulla storia e la risoluzione di segreti nel mondo di gioco. Per celebrare questo annuncio, il publisher ha svelato i primi screenshot e un.Inof, i giocatori assumeranno il ruolo di tre eroi. I giocatori controlleranno le loro azioni e sperimenteranno l'orrore dell'inizio del 20° secolo nelle remote aree della Russia, il dramma contemporaneo che si svolge in una casa normale e gli eventi irreali tra brandelli di realtà.Ogni episodio sfoggerà un gameplay unico con una serie di funzionalità diverse. Il gameplay offre soluzioni dai classici del genere, ma non aspettatevi jumpscare semplici e noiosi, inoltre la storia vi costringerà ad esplorare ciascuno dei mondi di gioco.Leggi altro...

Eurogamer_it : Scopriamo il nuovo horror psicologico #AnthologyofFear. - FPSREPORTER : Anthology Of Fear: Trailer ed immagini del nuovo horror in prima persona -