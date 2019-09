Annunciato il nuovo album di Gemitaiz e Madman | Scatola Nera atteso il 20 settembre

Niccolò Fabi ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Tradizione e tradimento” : In arrivo a ottobre The post Niccolò Fabi ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Tradizione e tradimento” appeared first on News Mtv Italia.

James Blunt ha Annunciato l’uscita del nuovo album “Once Upon A Mind” : Anticipato dal singolo "Cold" The post James Blunt ha annunciato l’uscita del nuovo album “Once Upon A Mind” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato Need For Speed Heat - il nuovo capitolo in bilico tra illegalità e legalità : Dopo numerosi rumor che si sono accavallati nel corso degli ultimi giorni è finalmente arrivata l'ufficialità: Need For Speed Heat sarà il nuovo capitolo della serie racing targata Electronic Arts. Il publisher statunitense ha finalmente tirato via il velo di riservatezza dalla propria nuova creatura di stampo corsistico, dando in pasto ai propri fan un trailer che ha permesso di avere una panoramica più che esaustiva di quel che il questo ...

Nuovo DLC di Just Cause 4 Annunciato : trailer - uscita e dettagli per Danger Rising : Grandi notizie per quanti hanno apprezzato Just Cause 4 e il suo ritmo "caciarone". L'action game a mondo aperto di Avalanche Studios - gli stessi sviluppatori che hanno affiancato id Software nella realizzazione di RAGE 2 - è infatti pronto ad espandersi ancora una volta. Naturalmente tramite DLC, annunciato dal publisher Square Enix con un primo trailer, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Il contenuto aggiuntivo si chiama ...

Un nuovo Resident Evil Annunciato alla Gamescom 2019? : La Gamescom 2019 potrebbe dimostrarsi un appuntamento davvero imperdibile e la cerimonia di apertura che avrà luogo il 19 agosto alle 20:00 ore italiane sembra confermarlo anche grazie a un interessante rumor riguardante Capcom e una serie davvero storica che ultimamente sta facendo parlare di sé.La compagnia nipponica sarà presente alla Gamescom Opening Night Live insieme a più di 15 publisher di spicco e ovviamente in molti si domandano cosa ...

Fred De Palma ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.

Fred De Palma ha Annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” : In arrivo a settembre The post Fred De Palma ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Uebe” appeared first on News Mtv Italia.

Annunciato Mega Man X Dive - nuovo capitolo dedicato ai dispositivi mobile : Erano molti i giocatori a pensare che la serie Mega Man X fosse ormai morta e sepolta, tuttavia Capcom ha Annunciato e poi pubblicato ben due collection su console e PC di indubbia qualità. Oggi inoltre Capcom Taiwan ha Annunciato Mega Man X Dive, capitolo in sviluppo per dispositivi mobile.Il gioco presenterà alcuni elementi RPG e includerà tutti i personaggi della serie, riuniti per riparare gli errori del mondo, è stato inoltre pubblicato un ...

AC/DC : il nuovo tour potrebbe essere Annunciato la prossima settimana : Sono già alcuni mesi che si parla del ritorno sulle scene degli AC/DC: per la band di Angus Young sono state confermate le voci sul nuovo disco e anche sul tour imminente che vedrà la band in giro per una serie di date tra la fine dell'anno e il 2020. Secondo alcune indiscrezioni, la prossima settimana potrebbe essere annunciato ufficialmente il tour. In attesa dell'annuncio ufficiale Da oggi tutti i fan degli AC/DC potranno far partire un ...

Annunciato Disintegration - il nuovo sparatutto fantascientifico dell'ex direttore creativo di Bungie e coautore di Halo : Attraverso un comunicato stampa, Private Division e V1 Interactive hanno Annunciato oggi Disintegration, un nuovo sparatutto fantascientifico che sarà presentato ufficialmente il mese prossimo alla Gamescom 2019. Disintegration è il titolo d'esordio di V1 Interactive, lo studio indipendente co-fondato nel 2015 da Marcus Lehto, già direttore creativo di Bungie e coautore di Halo. Per l'occasione è stato pubblicato anche il primo ...

Annunciato Disintegration - il nuovo sparatutto fantascientifico di V1 Interactive : Attraverso un comunicato stampa, Private Division e V1 Interactive hanno Annunciato oggi Disintegration, un nuovo sparatutto fantascientifico che sarà presentato ufficialmente il mese prossimo alla Gamescom 2019. Disintegration è il titolo d'esordio di V1 Interactive, lo studio indipendente co-fondato nel 2015 da Marcus Lehto, già direttore creativo di Bungie e coautore di Halo. Per l'occasione è stato pubblicato anche il primo ...