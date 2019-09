Angry Birds 2 recensione | trama | cast film al cinema

Fonte : cubemagazine

(Di martedì 3 settembre 2019)2 Nemici Per Sempre è ilalda giovedì 12 settembre 2019. E’ il secondo capitolo della serie animata che si ispira all’omonimo videogame. La pellicola d’animazione è diretta da Thurop Van Orman e John Rice con le voci originali di Jason Sudeikis e Josh Gad. Di seguito ecco scheda,, trailer, la nostrae qualche curiosità sul. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESEalData di uscita: 12 settembre 2019Genere: animazioneAnno: 2019Regia: Thurop Van Orman, John Rice: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom, Peter Dinklage, Awkwafina, Sterling K. Brown, Eugenio Derbez, Danny McBride, Zach WoodsDurata: 96 minutiUna nuova minaccia mette in pericolo sia l’isola dei pennuti arrabbiati che quella dei maiali, loro nemici giurati. ...

riccioale19 : RT @UCI_Cinemas: L'#8settembre negli #UCICinemas vi aspetta una domenica mattina davvero speciale! Potrai vedere in anteprima, a soli 3 eur… - UCI_Cinemas : L'#8settembre negli #UCICinemas vi aspetta una domenica mattina davvero speciale! Potrai vedere in anteprima, a sol… - cjtyofevil : 10; - odio tantissimo gli Angry Birds non me li fate vedere o impazzisco -