Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps | Gmail e Google Assistant

Android 10 : uscita in Italia - nuovo logo e anticipazioni compatibilità : Android 10: uscita in Italia, nuovo logo e anticipazioni compatibilità Si chiamerà semplicemente Android 10, senza nomi di dolciumi al fianco. Nota da diverso tempo come Android Q, la nuova versione del sistema operativo Google arriverà con molte novità interessanti. Tra queste spicca il nome, come anticipato, ma anche il logo, che sarà maggiormente evidente anche per chi ha problemi di visibilità, e naturalmente le funzionalità. Andiamo ...