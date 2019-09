Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019) ″Per molteplici motivi è utile chenasca e nasca subito”. Lo scrive il direttore de Il Giornalenel suo editoriale, aggiungendo che se potesse votare sulla piattaformasi schiererebbe per il Sì.Raccontache “un giorno Indro Montanelli in persona mi tenne una lezione di giornalismo: ‘Ricordati che se scrivi un articolo su undevi sostenere che è unche fa schifo, mai dire che è bravo, perché il lettore si arrabbia: noi del Giornale siamo condannati a essere contro’”.Con ilgiallorosso, continua, “potremmo sbizzarrirci a piacimento e con continuità in crtitiche e sberleffi (i pretesti non mancheranno certo) senza scontentare nessuno dei nostri” lettori.“E infine: vedere il popolo grillino che dice sì a ...

scarpettavenere : RT @HuffPostItalia: Alessandro Sallusti: 'Se avessi Rousseau voterei Sì, questo governo è il più grande spettacolo dopo il Big Bang' https:… - HuffPostItalia : Alessandro Sallusti: 'Se avessi Rousseau voterei Sì, questo governo è il più grande spettacolo dopo il Big Bang' - Noovyis : (Alessandro Sallusti voterebbe sì al governo M5S-PD su Rousseau) Playhitmusic - -