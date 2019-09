Afghanistan | inviato speciale Usa | “Abbiamo un accordo in via di principio | ritireremo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Emergono le prime indiscrezioni riguardo ai contenuti del futuro e, secondo quanto riferiscono entrambe le parti, imminentedi pace intra governo americano e Taliban. Tra i punti salienti, dopo l’annuncio a sorpresa del presidente Donald Trump riguardo alla permanenza di 8.600 soldati a stelle e strisce nel Paese, c’è proprio il ritiro di 5.400 militari statunitensi sui circa 14mila attualmente dispiegati. Un ritorno a casa che, come spiega l’di Washington per l’, Zalmay Khalilzad, parlando a una tv afghana, dovrà attuarsi entro 135 giorni dalla firma dell’di Doha con i miliziani col turbante. Un, questo, che al momento rimane “in via di”, visto che deve ancora essere formalizzato e “non sarà definitivo finché non sarà approvato dal presidente Trump”. Si tratterebbe ...

