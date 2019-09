A lezione di satelliti con gli esperti dell’Agenzia spaziale europea

Fonte : wired

(Di martedì 3 settembre 2019) Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (n Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli, i cosiddetti CubeSats, direttamente con glidi tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e iprodotti dai team di studenti della prima sono in orbita ormai da tre anni. Vuoi diventare il prossimo protagonista? Dai un occhio alla call – e, naturalmente, in bocca al lupo! (Credits: Esa) Adicon glidell’AgenziaWired.

