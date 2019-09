Ziliani | e se Van Dick vincesse il Pallone d’Oro? Ai difensori accade ogni 12 anni

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2019) E’ difficile che un difensore vinca ild’Oro, scrive Paolosu Il Fatto Quotidiano. La circostanza ha la stessa cadenza della cometa di Halley:a intervalli di decine divolta stupisce parecchio. Per questo c’è molta attesa per la proclamazione del2019, soprattutto dopo che, giovedì scorso, la Uefa ha premiato come miglior giocatore dell’anno il difensore olandese del Liverpool Virgil Van Dijk. “In sala se ne stava seduto, timido e defilato, a fianco di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, vincitori di 10 degli ultimi 11 Palloni. Van Dijk, che al loro confronto è nessuno, li ha battuti lasciando sbigottiti gli astanti. E insomma, vuoi vedere che la nuova cometa di Halley del pianeta calcio avrà il suo volto e il suo codino?” La prima volta che un difensore ha vinto ild’Oro è stata nel ...

FCBTweetBot : RT @napolista: Ziliani: e se #VanDick vincesse il #PallonedOro? Ai difensori accade ogni 12 anni Giovedì scorso ha battuto #Messi e #Ronald… - napolista : Ziliani: e se #VanDick vincesse il #PallonedOro? Ai difensori accade ogni 12 anni Giovedì scorso ha battuto #Messi… -