Yakuza 7 | il director Masayoshi Yokoyama spiega come funzionerà il combattimento a turni

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 2 settembre 2019) Recentemente SEGA ha annunciato un nuovo capitolo della serie. A differenza dei capitoli precedenti che hanno vistoprotagonista Kazuma Kiryu, in7 faremo la conoscenza di un nuovo personaggio, ovvero Ichiban Kasuga.Ma non è solo questa la novità: anche ila quanto pare ha subito un restyling, assomigliando di più ad un gioco con meccaniche JRPG a. Questo ha fatto storcere il naso a molti fan, ma ora, il, attraverso Twitter ha cercato dirne il funzionamento."Il nuovo sistema disi chiama "Live Command RPG Battle" e nonostante sia a, la lotta è in costante movimento, con i personaggi che possono muoversi per la strada. Ilinizierà in qualsiasi punto della mappa ed il posizionamento del vostro personaggio sarà di fondamentale importanza: egli infatti può trovarsi vicino a degli ...

