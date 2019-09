World of Warcraft Classic : i giocatori che raggiungeranno il level cap riceveranno un'espansione gratuita : Blizzard regalerà una copia gratuita di Battle of Azeroth, l'ultima espansione disponibile per World of Warcrat, ai giocatori che raggiungeranno il level cap di WoW Classic.Inoltre chi raggiungerà il famigerato livello 60 otterrà anche un boost gratuito al livello 110 per un personaggio, stando a quanto riporta Blizzard sulla propria pagina Facebook. C'è da dire che il post è stato cancellato, ma non prima che Wowhead lo condividesse.Ad ogni ...

World of Warcraft Classic : 350.000 spettatori per il mago gnomo che ha raggiunto per primo il livello 60 : Un giocatore relativamente sconosciuto di World of Warcraft Classic è riuscito a raggiungere il level cap del gioco, battendo la concorrenza di giocatori affermati.Jokerd, un ventiduenne di Malta, ha creato un mago gnomo e ha raggiunto il livello 60 in tre giorni e sette ore, trasmettendo l'intera impresa su Twitch.Jokerd è riuscito a battere giocatori più famosi e ha , quindi, rubato letteralmente la scena. La clip visibile qui sotto mostra ...

Glorious Saga è una copia World of Warcraft - arriva la denuncia di Blizzard : Glorious Saga è un gioco per dispositivi mobili realizzato dallo studio asiatico Sina Games, e ora si trova sotto i riflettori a causa di una denuncia partita niente meno che da Blizzard stessa.Il gioco, un free to play per dispositivi mobili, sarebbe infatti una copia di World of Warcraft. La denuncia di Blizzard risale al 16 agosto, per cui Sina Games andrà in tribunale in quanto il suo plagio avrebbe gravemente danneggiato Blizzard e la sua ...

World of Warcraft Classic : caos nelle zone di inizio a seconda della razza dei personaggi : Nella giornata di ieri, World of Warcraft Classic ha aperto i server ai giocatori ed il titolo di Blizzard ha registrato 1,1 milioni di spettatori su Twitch. Tuttavia con l'avvio dei server ci sono stati alcuni problemi, soprattutto per la coda che i giocatori hanno dovuto fare all'interno del gioco. In molte zone d'inizio infatti, la progressione dei livelli è stata molto lunga e problematica, tanto che gli utenti hanno creato delle file ...

Le azioni di Activision Blizzard sono in rialzo dopo l'avvio di World of Warcraft Classic : Activision Blizzard ha attualmente registrato un aumento delle azioni del 6% dopo che World of Warcraft Classic è apparso su Twitch ed i vari social diventando in poco tempo virale.Sulla piattaforma streaming, il gioco ha registrato la bellezza di 1,1 milioni di spettatori. Non solo World of Warcraft è diventato l'eroe di Twitch, ma anche su Twitter è apparso tra le tendenze. Oltre a questo, gli utenti interessati al gioco hanno dovuto aspettare ...

World of Warcraft Classic : gli utenti hanno creato delle "file virtuali" per uccidere i nemici : La community di giocatori non smette mai di stupire. Come ben sapete, World of Warcraft Classic ha aperto i suoi server oggi e com'era prevedibile c'è un grande afflusso di utenti. Molti sono nuovi di questa esperienza, mentre altri, già veterani, ne approfittano per fare un tuffo nel passato.Tuttavia, c'era da aspettarselo, molte regioni del gioco pullulano di giocatori che rallentano ovviamente la progressione nel gioco. Nonostante ciò, nel ...

World of Warcraft Classic : Blizzard ha pubblicato un elenco di quelli che possono sembrare bug ma non lo sono : World of Warcraft Classic riporta i giocatori nel passato, proprio come era stato progettato inizialmente il gioco nel 2004. Siccome molti giocatori hanno cominciato a giocare all'MMORPG quando le espansioni erano già presenti, Blizzard ha deciso di stilare un elenco di quelli che possono sembrare bug, ma in realtà non lo sono."La natura di World of Warcraft Classic a volte evoca diversi ricordi nei giocatori e ciò può portare ad idee sbagliate ...

Alle 20 un'imperdibile diretta con World of Warcraft Classic : Come molto probabilmente saprete, nella giornata di oggi Blizzard ha finalmente reso disponibile World of Warcraft Classic e l'imperdibile diretta di questa sera di Eurogamer.it si focalizzerà su questa nuova versione dello storico gioco.World of Warcraft Classic sta riscuotendo un incredibile successo e su Twitch si sono contati già oltre un milione di spettatori.Questa sera, a partire dAlle ore 20, potrete seguire la diretta in compagnia di ...

World of Warcraft Classic è ora disponibile : Blizzard ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che l'atteso World of Warcraft Classic è finalmente disponibile.Tutti gli abbonati a World of Warcraft possono iniziare a giocare a Classic da oggi, senza costi aggiuntivi.World of Warcraft Classic rientra nelle celebrazioni per il 15° anniversario del gioco, con festeggiamenti che si susseguiranno nei prossimi mesi in Battle for Azeroth.Leggi altro...

World of Warcraft Classic da record : oltre un milione di spettatori su Twitch : Dopo due anni World of Warcraft Classic è finalmente live. I migliori streamer di ogni angolo di Twitch stanno trasmettendo il gioco generando un pubblico di oltre un milione di spettatori simultanei e alcune aree di avviamento risultano seriamente congestionate.Stando a quanto riportato da Kotaku, nella giornata di ieri, il titolo ha superato quota 1,1 milioni di persone.Si tratta di un numero colossale per un singolo gioco su Twitch. Per ...

World of Warcraft : Classic - il ritorno al passato per i nostalgici dell’Azeroth di 15anni fa : World of Warcraft, uno dei titoli più rappresentativo nel panorama degli MMORPG, il prossimo Novembre celebra il 15° anniversario dal lancio dei server statunitensi, vedendo il titolo fantasy aver collezionato negli anni 7 espansioni e milioni di appassionati in tutto il mondo: i numeri parlano di oltre 100milioni di account creati e di un picco massimo di 12milioni di abbonati attivi nel corso del 2010. In attesa di scoprire cosa attende ...

World of Warcraft Classic : facciamo un tuffo nel passato assieme ai membri del team originale di WoW : I giocatori di tutto il mondo stanno cercando l'equipaggiamento migliore per tornare alla Azeroth del passato con World of Warcraft Classic. Riportiamo di seguito il comunicato Blizzard ufficiale che commemora il ritorno di WoW: Classic: Per commemorare l'evento, abbiamo radunato alcuni membri del team di World of Warcraft originale per un'epica sessione di gioco con il prodotto che ha fatto decollare le loro carriere.Leggi altro...

World of Warcraft Classic : il server Herod è già ampiamente sovraffollato nonostante il gioco non sia ancora uscito : Herod, uno dei server di World of Warcraft Classic, è un server PvP in cui attualmente moltissimi giocatori hanno prenotato il nome del proprio personaggio. Pertanto il community manager di Blizzard, Randy "Kaivax" Jordan, ha scritto un post sul forum in cui viene consigliato di prenotare i nomi su un altro server in modo da non incappare in lunghissime code una volta che il gioco sarà disponibile.Per aiutare a migliorare il problema, Blizzard ...

World of Warcraft : Classic - intervista : Non riusciamo ancora a credere che stia succedendo davvero. World of Warcraft Classic! Blizzard sta per lanciare nuovamente WoW nell'esatta forma in cui si presentava quando è uscito per la prima volta (non chiedeteci le date altrimenti ci deprimiamo. Sono passati così tanti anni...). Comunque eccoci qui, ad un mese dal grande evento. Un mese ci separa dalla possibilità di rigiocare WoW dal principio. Sarà un esperimento riuscito? Avremo davvero ...