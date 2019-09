Wanda Nara e il post da urlo sui social | l' ultimo da tifosa dell' Inter?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 2 settembre 2019) Marco Gentileha fatto impazzire i suoi tanti follower su Instagram con uno scatto hot e provocante su Instagram. Sarà l'da "di Icardi" all'è volata a Parigi con il suo Mauro Icardi che sta per concludere l'accordo con il Psg per un suo trasferimento all'ombraa Tour Eiffel. La sexy moglie-agente'ex capitanoquesta notte, alle ore 00:40, è dovuto "fuggire" dagli studi di Tiki Taka per questioni "lavorative" legate appunto al trasferimento del marito al Paris Saint Germain, squadra campione di Francia in carica. L'ex moglie di Maxi Lopez in questi anni si è fatta molti amici e "nemici" suinetwork dove vanta oltre 5,5 milioni di follower su Instagram.è solitaare foto hot, sexy e provocanti che mandano sempre in visibilio i suoi follower anche se a dire il vero la 32enne argentina non riceve ...

FcInterNewsit : GdS - Tiki Taka, Wanda Nara rischia di rimanere fuori dal progetto - FcInterNewsit : Wanda Nara a Tyc Sports: 'Vorrei vedere Icardi al Boca per sei mesi' - carlolaudisa : Mauro #Icardi e Wanda Nara in partenza per Parigi con un volo privato. Count down per l’intesa col #Psg. All’#Inter… -